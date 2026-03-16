焦點股》欣興：明天出關 股價衝上掛牌新高

欣興今日股價創下新高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板廠欣興（3037）今日為5分鐘分盤處置最後一天，明日即將出關，今日南電（8046）出關首日早盤急漲，帶動欣興股價跟著衝高，早盤股價上漲逾3%，以524元再創掛牌新高。

截至10:10分左右，欣興股價上漲2.95%，暫報523元，成交量逾6300張。

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欣興對今年釋出正面展望，在稼動率提升、ABF載板漲價、產品組合優化等利多支撐下，毛利率有望持續上揚，預估今年整體AI相關產品比重可望提高到60%以上，ABF載板漲價不是一次性，首季漲價幅度將大於上季。

美系外資指出，隨著高階ABF載板市場重新回到供不應求的狀態，欣興在AI ASIC領域具備主導性的供應市佔，公司獲利可望自今年起重返成長軌道，並在AI投資持續升溫的趨勢下佔據有利位置，客戶為了搶產能，與欣興簽下長期合約（LTA），多數LTA為期5年，部分為3年或7年，預付款今年就會入帳，做為擴充ABF載板資金來源，估計欣興到今年年底ABF載板產能有望較去年底提升40%。

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