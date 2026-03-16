焦點股》 長榮航：1月獲利亮眼 跳空開高

長榮航空自營貴賓室率先推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台，化身為旅客的個人貴賓室數位管家，成為國籍航空首家導入貴賓室整合數位平台的航空公司。（長榮航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕航空股長榮航（2618）受惠1月獲利亮眼，今日股價跳空開高走高，盤中一度衝高到35元、漲幅逾4%，截至10:10分，股價暫報34.85元，上漲1.3元，漲幅3.87%，成交量逾1.84萬張。

長榮航受惠於歐美長線與東北亞客運需求強勁，1月營收達199.26億元，雖年減0.59%，但仍創下歷年1月次高紀錄，稅後淨利達30.59億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.57元。

請繼續往下閱讀...

另外，長榮航今日宣布，即日起於長榮航空自營貴賓室包含桃園機場貴賓室（The Garden、The Infinity、The Star、The Club）、高雄小港機場貴賓室及曼谷蘇凡納布機場貴賓室率先推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台，成為國籍航空首家導入貴賓室整合數位平台的航空公司，透過數位化工具，將貴賓室實用資訊整合於單一平台，化身為旅客的個人貴賓室數位管家，協助旅客更有效率地掌握航班資訊與貴賓室服務資訊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法