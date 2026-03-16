焦點股》緯創：法說會釋出AI利多 帶量上漲

緯創看好第二季的成長動能相當不錯，今年營收可望年增高雙位數百分比。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受惠於AI伺服器需求持續擴大，管理層上週五（13日）在法說會闡述第一季營運將明顯優於去年同期，第二季的成長動能也相當不錯，今年營收可望年增高雙位數百分比，激勵今日股價帶量上攻，截至上午10時5分暫報137元，漲幅2.24%，成交量2萬2077張。

緯創董事長林憲銘上週五在法說會表示，中東戰爭可能會讓市場在投資決策上稍微保守或調整節奏，但就目前觀察，包括大型雲端服務供應商（CSP）以及主要客戶在內，都還沒有看到放緩AI基建投資的跡象，緯創會持續密切觀察，也會在相對樂觀的前提下做好必要的準備，以因應可能出現的變化。

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緯創預計在輝達新一代Vera Rubin AI伺服器平台持續參與L10供應鏈，由於採模組化設計，可望進一步提升組裝效率與量產良率，也有助於第三季產品過渡順利推進。此外，受惠北美最大網通客戶大量出貨，由於相關產品生命週期較長，其利潤率也優於PC及AI伺服器系統業務。

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