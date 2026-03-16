竹市青銀同行聯合徵才3/20登場，15家優質企業釋出538職缺。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府將於20日10時至14時，在勞工育樂中心5樓視聽室舉辦「2026青銀同行・職場共好」聯合徵才活動。此次活動匯集15家在地優質企業，共計釋出538個多元職缺，範圍涵蓋全職、兼職與彈性工時等工作型態，歡迎青年求職者、轉職勞工及準備重返職場的市民踴躍參加，透過精準媒合開啟職涯新篇章。

勞青處長吳達偉說明，此次徵才企業橫跨零售、餐飲、五星級飯店、物流運輸及社福照護等多元產業，提供門市服務、技術人員與儲備幹部等職位，為求職者提供豐富選擇。勞青處盤點多項「銀髮友善職缺」，例如餐飲與飯店業看重壯世代細緻專業的服務特質；社福機構提供照顧服務員職位，展現「老老照顧」的互助價值；物流與門市理貨則提供工時彈性的職務。

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活動當天採取現場面試與即時媒合方式進行，讓求職者能直接與企業代表深度交流，提高錄取效率。現場同步設置履歷健檢專區，由專業諮詢師提供一對一的職涯指引與履歷優化建議，並提供勞動權益與職業訓練資訊。當日完成指定求職流程者，可兌換限量求職好禮一份，送完為止。

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