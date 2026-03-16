房價鬆動「有感覺」 近半數受訪者感受議價空間變大

高達57%的受訪者希望適度鬆綁信用管制。（中信房屋提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房價鬆動「有感覺」。根據房仲業者最新發布的市調資料，高達47.5%受訪者感受到房價出現鬆動，不過，也有11.5%受訪者近期沒有實際看屋，房仲業者分析，目前房市已明顯轉為買方市場，尤其第二季房價看漲指數僅25%，相較前季又減少7.2個百分點。

根據中信房屋發布最新的宅調查，超過5成、約53.5%的受訪者認為第二季認為房價將持平發展，而看跌比率則僅約21.5%。

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53.5%認為第二季房價持平發展

對於央行第七波選擇性信用管制上路已逾1年，在房貸緊縮、短期買賣減少的情況下，中信房屋研展室副理莊思敏認為，房市投機情形已經減少，而且抱持「只漲不跌」迷思已經消散，至於，民眾對於近期房價感受，有47.5%受訪者認為實際感受到房價鬆動或者議價空間擴大，但也有3成受訪者認為房價鬆動感受並不明顯，但也有11.5%的受訪者近期根本沒看屋。

莊思敏表示，房市已轉向買方主導，部分急於回籠資金的屋主開始放軟身段，願意釋出更大的價格彈性。

對於央行即將召開第一季理監事會議，高達57%的受訪者希望適度鬆綁信用管制，避免誤傷剛性需求的自住換屋族群。近期AI浪潮席捲各行各業，房仲產業者也開始導入相關技術，根據中信房屋宅調查，高達71.4%的受訪者認為房仲若善用AI工具，確實有助於提升購屋體驗。

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