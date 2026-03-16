焦點股》南亞：雙利多 股價大漲

受油價飆漲與玻纖需求推動，南亞股價強勢上攻，圖為南亞董事長吳嘉昭。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到油價飆破每桶100美元大關，塑化報價大漲，再加上玻纖布需求持續增溫，南亞（1303）在雙重利多下今日股價開高走高，一度大漲9%，截至9:36分為止，股價上漲4.9元、暫報88.4元、漲幅達5.8%，成交量已超過6.8萬張。

法人指出，南亞3月及今年首季營收展望樂觀 ，預計第二季電子材料、化工及聚酯營收預計持續增加，塑膠加工則因原料轉嫁有時間差，壓力較大，至於與日東紡的合作屬於「長期持續性」合作，南亞利用高效率織布機代工，取得高品質特殊玻纖，對銅箔基板產品競爭力有很大幫助。

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觀察三大法人動向，外資上週五大買南亞2.7萬張、投信買超5681張、自營商買超4505張，合計大買3.76萬張，就連主力也買超3.2萬張，買超券商以新加坡瑞銀、摩根士丹利、野村、麥格理為主；法人認為，南亞今年底前分批處分南亞科（2408）及南電（8046）股票，可強化財務結構、改善信評及增加市場流動性，看好南亞今年營收獲利持續向上。

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