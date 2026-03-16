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焦點股》旺宏：超狂報告效應 股價超越華邦電

2026/03/16 09:45

旺宏股價續漲停鎖住，超越華邦電。（資料照） 旺宏股價續漲停鎖住，超越華邦電。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）因法人看好eMMC快閃記憶體缺貨漲價，預估隨著投片量增加轉化為出貨，不僅今年毛利率將超越台積電（2330），也將帶動未來數年穩定獲利，給出震撼性目標價3百元，嚇到市場，但也拉抬旺宏繼上周五股價逆勢爆量漲停鎖住，今再拉漲停鎖住，達119元、上漲10.5元，股價並超越已獲利的同業華邦電（2344），華邦電今早盤最高為117元。截至9點36分，旺宏成交量超過2萬張，委買量達逾9.83萬張。

因國際大廠轉向生產高毛利的AI相關記憶體，陸續退出NAND快閃記憶MLC產品生產行列，估計今年與明年全球MLC位元供給將分別年減51%、30%，當前TLC供給也吃緊，全球低容量eMMC位元更供不應求，價格可望持續上漲，法人預估有利旺宏營運。

本土投顧法人上周五以「一個比DDR4更美好的故事」為題，指eMMC出現巨大供需缺口，直到2027年都仍持續缺貨，預期旺宏今年營收將超過千億元，毛利率逾68%，稅後每股盈餘達30元，並認為旺宏將迎來爆發性成長，也將帶動未來數年將穩定獲利，給出「增加持股」評等、300元目標新天價，成為市場震撼性熱門話題。

旺宏去年仍虧損，今年1月、2月累計合併營收為新台幣60.47億元，年增55.6%，1月稅後淨利2.71億元、年增1.95倍，稅後每股盈餘0.15元，年增2倍，單月轉虧為盈。

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