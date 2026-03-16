現金不是垃圾！ 羅伯特清崎：市場崩盤時可把握低價資產機會

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）表示，在金融市場可能出現劇烈波動之際，持有現金仍具有重要價值。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週日（15日）表示，在金融市場可能出現劇烈波動之際，持有現金仍具有重要價值。他指出，當市場出現崩盤時，「現金不是垃圾」，反而能在資產價格大幅下跌時提供投資機會。

羅伯特清崎週日在社交平台X發文指出，認為股神巴菲特（Warren Buffett）近年賣出部分股票與債券並持有大量現金，可能是在「保留火力（keeping his powder dry）」，以便在市場出現大幅修正時，以較低價格買進優質資產。

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對於投資人是否應仿效巴菲特的做法，羅伯特清崎表示他不知道答案，稱每個人如何運用自己的資金，取決於自己。

同時羅伯特清崎也透露，自己上週動用數百萬美元現金進行投資，買進更多油井，並增加黃金、白銀與比特幣的投資，但也坦言巴菲特未必會採取與他相同的投資策略。

羅伯特清崎表示，對投資人而言更重要的問題是自己打算怎麼做。如果在市場崩盤期間對手中的現金沒有任何計畫，那麼最聰明的做法之一可能就是什麼都不要做。

羅伯特清崎表示，他相信在重大市場崩盤之後，黃金、白銀以及比特幣價格可能上漲；此外，也相信若荷姆茲海峽的地緣政治緊張情勢持續，例如伊朗對油輪的攻擊事件增加，石油價格可能進一步上升，這將有利於他在美國德州的油井投資。

不過羅伯特清崎坦言，相關判斷仍可能出現錯誤。但即使判斷錯誤，羅伯特清崎表示，他仍擁有來自房地產與企業的穩定現金流作為支撐。

文章最後，羅伯特清崎也不忘提醒投資人，在市場動盪期間應審慎規畫資金運用，選擇最適合自己的投資策略。

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