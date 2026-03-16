美光成為竹科廠商，將在銅鑼啟動建第二座廠。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠美光完成收購力積電銅鑼P5廠區，成為竹科廠商，既有無塵室改裝將於本月啟動，將支援美光擴充先進DRAM產品包括HBM生產，以因應AI驅動的需求成長，預計自2028財年起可開始支援具規模的產品出貨；美光並預計於2026財年底前，啟動第二座晶圓廠的建造工程，屆時將再增加約27萬平方英尺的無塵室空間。

美光目前在台灣以中科為大本營，還有林口廠區、台南測試廠，收購力積電銅鑼P5廠之後，已完成對收購案並取得所有權。美光今（16）日宣布，此項交易依據雙方於2026年1月 17日宣布的收購協議完成。

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美光表示，銅鑼廠區將作為美光在台灣既有營運的重要補充，並與距離約15英里的台中大型廠區垂直整合，形成延伸與協同效益。銅鑼廠擁有約30萬平方英尺的12吋既有無塵室空間，將支援美光擴充先進DRAM產品（包括HBM）的供應能力，以因應AI驅動的需求成長。

美光指出，在今年1月宣布交易後即展開銅鑼新廠的整備工作，隨著交易正式完成，美光將開始對既有無塵室進行改裝。銅鑼廠預計自2028財年起可開始支援具規模的產品出貨。此外，美光亦規劃推動該廠區的下一階段擴建，預計於2026財年底前，啟動第二座晶圓廠的建造工程，屆時將再增加約 27 萬平方英尺的無塵室空間。

美光全球營運執行副總裁 Manish Bhatia 表示：「銅鑼廠將進一步強化我們在台灣的營運布局，是美光全球擴產策略中至關重要的一環。記憶體已成為決定AI產品效能的重要核心資產，透過該廠區的收購與分階段擴產，將強化美光掌握這些重大市場機會的能力。我們由衷感謝台灣政府、營造合作夥伴，以及設備與材料供應商的密切合作，讓我們能加速推動該廠區的產能建置。」

美光並感謝力積電、台灣中央政府（包括經濟部、國科會及竹科管理局）及苗栗縣政府，在這次收購過程中提供的重要支持與協助，確保交易順利完成，並致力於促成新廠區的建置，充分發揮台灣世界級半導體製造生態系統所具備的執行效率與速度。

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