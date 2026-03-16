別以為接收父母遺產就安全！29歲男傻眼人生被翻轉 全因「1件事」

29歲男本以為生長的家庭富裕，沒想到這一切卻是建立在父親的借貸之上。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕很多人並不是真的非常了解父母親的資產狀況，當父母親過世、進入繼承程序後，才讓一些本來不知情的真相突然浮出水面。日媒以真實案例報導，一名住在獨棟房、車庫停著進口車的29歲男子，在父親突然的離世後驚見巨額債務，這個事實打醒了他本以為生長在富裕的家庭中，但其實這一切都是建立在借貸之上。

據報導，田村先生（化名）開始整理父親的遺產發現，所留下的不是資產，而是高達1億2000萬日圓（約新台幣近2500萬元）的債務，以為「父母家很有錢」的情境，殊不知這是勉強支撐的表象。

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田村先生的父親在地方城市的市中心經營一家小型不動產公司，平常興趣是打高爾夫。家裡住的是帶大庭院的獨棟住宅，車庫裡還停著德國進口車。田村從國中開始就讀私立學校，因此他從小一直覺得，我們家應該算是比一般家庭更有錢一點。

但轉折發生在去年，父親因突發疾病離世，家人本以為公司裡還有幾名員工在運作，但其實事業早就逐漸縮小，最後只剩父親一個人在撐著公司。因此，當家人和會計師一起開始辦理繼承手續時，才第一次看到父親公司與個人的借款狀況當場震驚，因為一個令人難以置信的現實被揭開。

根據父親的財務數據顯示，除了經營事業所借的資金外，還包括替熟人的公司作為連帶保證人的債務。不僅如此，還有進口車貸款、信用卡未清餘額，甚至還有部分以房產抵押的貸款也被用來支付生活費。

據報導，父親一直以「借錢、還款、再用收入周轉」的方式勉強維持公司運作，總債務已經超過1.2億日圓，就算賣掉自宅也無法全部償還。最後，家人只能選擇放棄繼承，也失去了長年居住的老家。田村先生稱，媽媽什麼都不知道，如果爸爸還在的時候，哪怕能多了解一點家裡的狀況就好了。

日媒指出，2024年一項關於「父母存款與資產」的調查顯示，自己清楚掌握父母資產的人只有33.3%，回答「不知道」卻高達66.7%。這意味著，將近7成的人並不了解父母的財務狀況。但其實不只資產，多數人對父母的工作內容或收入細節也未必清楚。

父親離世後才浮現的巨額債務，讓人發現原本以為富裕的家庭，其實是建立在借貸之上的。因為選擇放棄繼承，他們離開了住了多年的家，母親搬進小公寓，而田村也在與想像中完全不同的現實裡，一邊接受這一切，一邊努力撐起與母親的新生活。

日本專家指出，在父母過世後才發現意外債務的案例其實並不少見，這個故事也提醒人們要找個機會與家人談談資產與財務的真實情況，這遠比想像中更重要。

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