油價飆漲40％！4億桶戰略儲油釋出救急 專家「不看好」原因曝光

川普攻打伊朗石油基地，國際油價再突破100美元。外界憂慮，全球是否即將迎來「第4次石油危機」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗襲擊荷姆茲海峽及附近商船，使全球能源市場瞬間緊張，國際油價短時間內飆漲約40%，加上近日川普下令襲擊伊朗原油出口樞紐哈爾克島軍事設施，推升油價再度突破每桶100美元關卡。市場憂心，石油在生產與運輸雙重受壓下，恐引發全球「第4次石油危機」，衝擊全球經濟與金融市場。

據報導，國際能源總署（IEA）表示，成員國近期決定釋放4億桶戰略石油儲備，但能源專家卻指出，大約只能填補因荷姆茲海峽關閉所造成的4分之1供應缺口

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根據標普全球數據顯示，3月第一週通過荷姆茲海峽的船舶數量暴跌95%。此外，波斯灣多個產油國受到戰事拖累，已開始減少石油產量，在產量與運輸同時受阻的情況下，國際油價創下自2022年俄烏戰爭爆發以來的新高。

市場同時關注，川普下令襲擊伊朗原油出口樞紐哈爾克島軍事設施後，是否將進一步升高衝突風險。

據報導，川普在13日向伊朗哈爾克島發動空襲，這裡是伊朗的石油「基地」，伊朗90%的石油都是從這裏的港口出口。川普表示，這次只是炸毀了島上的軍事目標，但若伊朗繼續封鎖荷姆茲海峽，將會考慮摧毀島上的石油設施。伊朗回應，川普攻擊哈爾克島已經越過了紅線，揚言將會報復。

根據英國海事貿易行動處（UKMTO）、國際海事組織（IMO）以及伊拉克與伊朗官方資料，自衝突爆發以來，至少已有10艘油輪遭到攻擊、成為攻擊目標或被通報遇襲。其中，有7艘油輪向英國海事貿易行動處通報事件，另有4艘散貨船、3艘貨櫃船、1艘拖船、1艘石油鑽井船與1艘貨船向國際海事組織通報在該海域遭遇爆炸、襲擊或可疑活動。

隨著伊朗封鎖關鍵海上航道並襲擊海灣地區能源與航運目標，全球油價已飆升40%。國際能源總署（IEA）表示，成員國近期決定釋放4億桶戰略石油儲備，目前包括美國、日本與韓國均表示，將會分別釋放石油儲備。美國於16日起釋1.72億桶石油，高度依賴中東石油的日本也於同日開始釋放，預計釋放量為8000萬桶，韓國則釋放2200萬桶，德國預計釋出1950萬桶儲備，義大利預計釋放1000萬桶。

對此，《CNBC》引述一位MST Marquee的能源分析師指出，儘管這些數字聽起來雖然龐大，但只能彌補因荷姆茲海峽關閉所造成的4分之1供應缺口。

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