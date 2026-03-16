「我快撐不住了…」！女兒接到8旬父求助電話 趕回家竟目睹令人震驚一幕

「我快撐不住了…」！女兒接到8旬父求助電話，趕回家竟目睹父親右臂吊著繃帶，房間瀰漫著止痛貼的味道，令人震驚一幕。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在某個寒冷的冬日，女兒佐藤惠子（化名）接到了82歲父親的電話，父親用顫抖聲音說：「我快撐不住了…」，當她隔日急忙趕回家，一衝進客廳，看見父親右臂吊著繃帶，房間瀰漫著止痛貼的味道，在目睹父親虛弱一幕後，惠子懇求父親搬到東京與其同住，然父親卻回我寧願不活，也不想和你們住在一起，面對父親的求救，又同時斷然拒絕幫助，讓惠子絕望不已。

日媒報導，在1個格外寒冷的冬日，住在東京的54歲佐藤惠子聽到手機震動起來，螢幕上顯示的是她父親佐藤明（化名）的名字，由於父親獨自住在山形縣的老房子裡，惠子感到一陣不祥的預感，趕緊接起了電話。

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「惠子，我受不了了，請幫幫我……」她聽到父親的聲音顫抖著，比她以往聽到的任何時候都更加虛弱。隔天一早，惠子坐第1班新幹線，幾個小時後，她回到被白雪覆蓋的老房子門口。

惠子衝進客廳，看到父親虛弱地坐在那裡，急問「爸爸，你還好嗎？」房間裡瀰漫著止痛貼的味道，他的右臂吊著繃帶。前一天暴風雪中，他在屋簷下鏟雪時滑倒了，肩膀重重地撞在了地上，劇痛讓他動彈不得。

「我早就跟你說過，我受夠了。爸爸，我已經決定了，我們去東京吧。我們家附近有很多便利設施，我們還可以重新裝修，一起生活。」惠子絕望地懇求道。

她自己都發出求救訊號了，這次父親一定能理解，然而，父親卻低著頭，聲音嘶啞地說：「……我不去東京。我也不想跟你一起生活。」惠子簡直不敢相信自己的耳朵。 「你在說什麼！是你自己打電話告訴我你快撐不下去了。這樣下去你會死的！」

父親的臉痛苦地扭曲著，但他的眼神裡卻清楚地寫滿了拒絕，「我的極限就是身體動不了了。我再也不能自己鏟雪，也不能自己去購物了，況且亡妻也在這裡，如果這意味著要離開這個熟悉的地方，我寧願不活了」。這是一聲求救，同時，她卻遭到了斷然拒絕：「我不想和你們住在一起。」

惠子不明白父親到底想要什麼，然而專家則指出，這其中蘊含著1位82歲老人的驕傲，儘管他的生活已被衰老摧毀，但他直到生命的最後一刻都無法接受自己需要依靠子女的事實。

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