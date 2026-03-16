美伊戰爭最大贏家是「這」個貴金屬！狂飆557％碾壓黃金、銅

美伊戰爭最大贏家是鎢！價格狂飆557%碾壓黃金、銅。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕鎢是一種在全球範圍內普遍用於國防軍工級別武器和高端半導體的戰略性工業金屬，正因中美之間大國博弈大背景之下，自去年2月中國將鎢等關鍵金屬納入出口管制，價格一路狂飆，隨著買家耗盡庫存，以及中東新一輪地緣政治衝突，價格已來歷史高點，漲幅狂飆557%，碾壓漲勢如虹的黃金與銅。

《Investing》報導，根據Fastmarkets的歐洲APT（仲鎢酸銨）基準價格彙總，鎢這種超高密度的有着“工業牙齒”稱號的核心戰略材料，是全球國防軍工體系的鑽探設備和穿甲武器的關鍵組成部分，今年以來其交易價格已漲了1倍多，徘徊在每噸度2250美元的歷史最高價位上。統計數據顯示，自中國政府於去年2月在與美國之間的貿易爭端局勢中將部分鎢類產品列入出口管制清單以來，其價格已實現堪稱”狂野式“的大幅上漲557%。

請繼續往下閱讀...

隨著買家耗盡基本庫存，以及中東新一輪地緣政治衝突令全球大宗商品貿易商以及各國政府更加關注軍事金屬需求且紛紛尋求這種軍工金屬的獨立供給體系，近幾週鎢價漲勢可謂進一步加快。

鎢，對於全球各國來說，已然不再只是普通工業金屬，而是同時嵌入軍工、半導體與高端製造的“戰略雙用途材料”。在現代戰爭中大量無人機、導彈及反制系統都在大舉抬升鎢的戰略需求。換言之，鎢不像黃金那樣主要靠避險情緒上漲，也不是像銅那樣主要押注經濟復甦，它更像是被軍備消耗、關鍵製造和政策對抗同時推著走，再加上鎢市場本身市場規模小、交易不透明且缺乏流動性，所以價格彈性遠比銅、原油以及2025年猛漲70%的黃金這類核心商品漲勢更誇張。

在中美大國博弈的牌桌上，鎢快速從“冷門金屬”變成１張重量級王牌金屬，BMO Capital Markets分析師George Heppel表示，我在大宗商品領域工作了足足12年，接觸過很多奇奇怪怪且漲勢又令人驚歎的衆多金屬，但除了2021年的鋰金屬之外，我從未見過一個金屬市場像眼下的鎢這樣供給層面如此緊張，這種軍工級別的金屬不像鋰，當時有龐大的項目儲備能夠投產。

自中國這個全球主導性鎢生產國大幅收緊出口以來，來自西方的金屬供給與製造商們一直在爭搶替代供應。總部位於倫敦、專注於關鍵礦產和能源轉型供應鏈研究與諮詢的Project Blue表示，去年中國全面受限制的鎢產品的整體出口量下降了約40%。

這場堪稱極端的供應擠壓凸顯出，為何西方各國政府正在試圖減少對中國關鍵礦產，尤其是軍工級別礦產資源的依賴，這是中美大國博弈局勢之下，中國在貿易和技術爭端中一直加以利用的一個施壓點。

Almonty Industries Inc.執行長Lewis Black表示，全球工業基礎體系正急需這種材料，公司於去年12月開始在韓國1座礦山投產，並正積極尋求開發美國十多年來第1座大型鎢礦。

Black表示，美國五角大樓政府當局上個月曾聯繫Almonty，詢問可立即供應的材料情況。而公司韓國產量中將近一半已預留供應給賓夕法尼亞州，在那裡被用於美國軍工級別的軍需彈藥。

Black表示，隨著我們全球範圍的大型客戶們紛紛消化庫存，以及出口限制使得此前被亞洲補貼壓制的價格能夠更真實地反映供需關係，鎢價的漲勢進一步加快。

“我們以前從未處在一個由市場來徹底決定價格的有利局面之中，”他補充表示。“所以我們實際上並不知道價格最終會在哪裡穩定下來。”

另Arlington Innovation Partners創史人Argyle表示，鑑於市場的稀缺性和缺乏流動性，價格還有可能進一步飆升，不過他認為當前這輪供應擠壓可能只是暫時的。“這種令人沮喪又惱人的局面，最長也就是24個月的窗口期。”

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法