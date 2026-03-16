台股抗跌！今年以來漲15.3％ 居全球第5強

儘管中東動盪推升油價，不過，全球股市排名出爐，台股漲幅站上世界第五（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕中東戰火持續升高，荷姆茲海峽因戰火幾乎癱瘓，國際原油飆漲，引發市場疑慮；根據統計，外資上周在集中市場大舉減碼賣超2378.67億元，上週大盤也下跌199.22點、跌幅0.59%。不過，台股仍展現強大韌性，今年以來截至上周末為止，台灣加權指數累計上漲15.32%，在全球排名第五。

根據投顧統計，今年以來截至3月13日為止，全球漲幅前五強，依序為「委內瑞拉」上漲居冠234.77%、「韓國」第二名為30.21%、「挪威股市」排第三為18.50%、「土耳其」漲幅全球第四為16.26%；至於「台灣」今年以來股市表現強勁、指數漲幅15.32%，排名世界第五。

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永豐投顧表示，歷史經驗來看，戰爭對股市影響多為短期，最終仍將反映企業基本面上。從指數走勢看，台股在危機剛開始時、跌破32000點，以後逐步回升。

市場想起川普TACO的印象，所以，在危機之中尋找可以抄底的機會，尤其，伊朗受到美以打擊不是第一次了；以國家實力而論，實在難以與美以對抗，換言之，在激烈的言詞之外暗藏妥協的可能，也是未來值得觀察之處。

永豐投顧指出，整體股市看似被油價影響，但綜合一週看，美股傳統部門受影響多、科技被影響少，這也反映出中東危機，可能透過總體數據影響經濟，但不影響AI的發展路徑。

投顧法人也提出四大注意，首先是注意油價、總經數據與FED態度，由於上週美股受油價牽動，主要是油價波動連結物價指數，牽扯到FOMC降息路徑，恰好本週有FOMC，注意其態度，可能因為油價而偏向保守。

其次，從歷次川普掀起的政經事件看，川普最後的目的都是壓迫對方達成協議，前期的恐嚇與波動，只有短期效果，因此，市場有預期此次川普也會轉彎；不過，永豐投顧強調，有以色列的參與，恐怕增加變數，但「股市跌深」仍是好機會。

再者，AI穩定推進，台灣獲利。由於上週有甲骨文財報，股價卻在公布後上揚，提振市場信心。事實上美國於AI的投資穩定進行，例如甲骨文放棄與OpenAI合作的計畫，馬上傳出有META接手，穩定市場信心。

此外，總結而言，短線充滿變數，但是，AI概念股表現穩定，內資逢低承接，有支撐；另外，分析師預期，「中東戰事有限，期中選舉在即，危機不能拖久」。本週指數看3萬2000點至3萬5000點。

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