矽盛世新格局 龔明鑫：台美經濟外交之集大成

經濟部長龔明鑫。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫表示，台美對等貿易協定（ART）、投資MOU、以及台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）這三大支柱，形塑了台灣未來10、20年在非紅供應鏈的架構，不僅形塑了台美雙邊關係，甚至擴及台灣與全球供應鏈關係，是經濟與外交的集大成。

龔明鑫15日接受財經節目「數字台灣」專訪。他表示，台美對等貿易協定（ART）、投資MOU、以及台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）聯合聲明等三個項目「完美了台灣在全球扮演關鍵性角色的架構」。

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他指出，ART涉及關稅談判，美國在對等關稅談判中將各國分出三個級別，第一級是戰略夥伴，台灣、日、韓等，所獲得的條件較為優厚，台灣可以說是「第一級的好」，也因此不僅高科技產業、傳產也很高興，期盼盡快生效。第二級則是東南亞國家，第三級是中國，美國應是將中國視為對手。

龔明鑫續說，此架構支撐了未來的投資MOU，投資不同於貿易，投資形塑出的是戰略夥伴關係與供應鏈合作關係，台美投資MOU簽了後，包括半導體、AI伺服器、能源產業都會到美國投資，美國則來台灣投資五大信賴產業，形塑出台美未來10年至20年最重要的戰略夥伴關係。

龔明鑫指出，美國透過貿易區別出哪些國家是戰略夥伴關係，進而支撐投資MOU決定哪些夥伴關係國家的重要投資項目。投資MOU與ART確立雙邊關係，後續矽盛世宣言再將雙邊合作關係的能量擴及全球供應鏈。

龔明鑫續說，可以說台美對等貿易協定（ART）、投資MOU、以及台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）是三大支柱，形塑了台美雙邊關係及台灣與全球供應鏈關係在未來10、20年的架構，最後總和經濟議題與外交議題在EPPD集大成。

龔明鑫表示，這樣的架構讓國內企業能夠清楚確認了未來20年台灣在非紅供應鏈中所扮演的角色，半導體不僅是在台灣生產、在美國落地生產，甚至透過矽盛世的佈局，在全球形成關鍵性力量。透過此架構，相信台灣不僅在現在領先，在未來仍會在此架構中持續發展並保持領先。

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