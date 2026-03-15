全被習抓走了？中國工程院官網3名核武、雷達專家神秘消失

中國軍工專家吳曼青（左一）、趙憲庚（中）及魏毅寅（右一），個人資料被中國工程院官網移除。（圖取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》15日披露，中國工程院官網上，多名頂級核武、雷達和飛彈專家神秘消失，中國頂尖核武科學家之一趙憲庚的個人簡介已從網站上刪除，另外雷達專家吳曼青及飛彈專家魏毅寅也被移出中國工程院院士名單。據悉三人曾長期任職的中國電科集團、航天科工集團、中國工程物理研究院，近年均被清洗。中國網友直指，這3人可能涉及貪腐。

報導指出，中國工程院是中國工程科學與技術領域的最高學術機構，頂尖核武專家趙憲庚今年72歲，其個人資料從官網上消失。目前尚不清楚該何時被刪除，據悉是上周六（14日）才發生變化。

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網路還傳出雷達專家吳滿青（60歲）和飛彈專家魏毅寅（63歲）等2位中國工程院院士也從官網上消失。2025年7月9日，中國國務院免去吳曼青的中國工程院副院長職務。中媒財新2024年10月25日曾報導，中國電科前董事長陳肇雄、前總經理吳曼青被帶走，不過相關報導當天下架。近年中國電科集團已有多人落馬，副總何文忠2024年4月落馬。

至於魏毅寅是中國飛彈設計與導引控制技術的專家，2019 年當選為中國工程院院士，曾任航天科工集團副總。2023年，中媒《新京報》稱，魏被免去了中國航太科工集團副總的職務。中國航太科工集團是國有企業，生產飛彈系統、固體火箭和航太設備等國防產品。

對於這些變化，中國當局沒有給出任何解釋。大紀元彙整中國官方通報及媒體報導，中國核工業集團（中核集團）、中國航天科技集團、中國航天科工集團、中國航空工業集團、中國船舶集團、中國兵器工業集團、中國電子科技集團等至少12家軍工央企，近年均有高層人員接受調查、被撤職或長期未公開露面。

中共核軍工系統也被持續清洗，中核集團原總經理顧軍2026年1月19日官宣被查。顧軍搭檔、中核集團原董事長余劍鋒，顧軍副手、中核集團原副總經理俞培根近一年來相繼出事。顧軍前助理劉厚成等多名中核集團高管近年來接連落馬。

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