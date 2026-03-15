這10款極致天價豪華車 7600萬元起跳 市面上買得到、並非客製化車型

Lotus Evija售價約240萬美元。圖為2025年9月27日在義大利的車展上，一輛蓮花Evija電動超級跑車亮相。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕新購車者可能會抱怨傳統豪華車價格高昂，價格從5萬美元到10萬美元以上不等。然而，雖然10萬美元看起來很貴，但要達到市場上最貴的豪華車的價格，需要在平均廠商建議零售價的基礎上再加400萬美元（台幣1.2億元）。

市面上有許多高端豪華車，售價都超過240萬美元（台幣7600萬元）。 GOBankingRates最近整理了一份全球最貴豪車的名單。要注意的是：這些車都是可以在公開市場上買到的，並非完全客製化的獨一無二的車型。

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1. Bugatti Tourbillion

價格： 410萬美元

根據《Car and Driver》報導，這款超級跑車旨在突破速度和技術界限的超高性能座駕，由混合動力 V-16 引擎和三個電動馬達驅動，最高時速可達276 英里/小時。

2. Koenigsegg Jesko

價格：300萬美元

Jesko作為一款量產車型在全球市場銷售，是Koenigsegg 速度最快的汽車之一，其雙渦輪增壓V-8 引擎和先進的空氣動力學設計使其高昂的價格物有所值。

3. Aston Martin Valkyrie

價格：300萬美元

雅虎汽車指出，這款混合動力超級跑車採用了F1賽車技術，並搭載了一台自然吸氣V12引擎。雖然產量有限，但Valkyrie仍然在公開市場上銷售，並交付給阿斯頓馬丁（Aston Martin ）的客戶。

4. Rimac Nevera R

售價：270萬美元

根據《太陽報》報導，這款全新升級的電動Nevera 動力強勁，馬力超過2000匹，加速時間不到2秒。

5. Gordon Murray T.50

售價：260萬美元

根據Motor1報導，Gordan Murray T.50 由打造麥克拉倫F1 的同一團隊設計，將強大的V-12引擎與極其輕巧的設計融合在一起。

6. Lamborghini Countach LPI 800-4

售價：260萬美元

這款全新改款的Countach搭載了混合動力V-12動力系統，使這款經典的蘭寶基尼在字面意義和比喻意義上都達到了新的速度。

7. Pinifarina Battista

售價：250萬美元

Battista是一款純電動豪華超級跑車，擁有1900匹馬力，並採用流暢的義大利設計。它與另一款限量版豪華跑車一樣，目前仍可在公開市場上少量購買。

8. Pagani Utopia

售價：250萬美元

這款中置引擎跑車憑藉其V-12引擎和定制的手工打造車身，如今已成為Pagani的旗艦車型。

9. Rimac Nevera

售價：250萬美元

Rimac推出的首款電動超級跑車擁有近1900匹馬力，並創造了破紀錄的加速性能。

10. Lotus Evija

售價：240萬美元

這款電動車不需要傳統的汽油引擎就能達到2000多匹馬力和不到 2 秒的加速性能。

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