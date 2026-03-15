金管會證實法巴產險申請撤台 壽險不受影響

金管會證實法巴產險申請停止在台業務，至於壽險不受影響（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕又一家外商保險公司跟台灣說「掰掰」！金管會今天表示，法國巴黎產物公司台灣分公司已經在今年2月底提出停業申請，目前正依程序審查中，至於正式的停業時間，仍須視金管會審查進度。此外，另一家同一集團的外商保險公司法巴人壽表示：「我們是不同家公司，營運上不會有影響的。」

保險局副局長陳清源表示，法巴產險去年至保險局溝通，擬停止在台業務，本局請其與母公司再評估業務合作或轉型等方式以續留台灣，該分公司復於今（115）年2月來局表示經母公司評估後，仍決定停止在台業務，本局表示尊重，並請其應注意員工與保戶相關權益保障，且待正式函復獲准後，方能與通路溝通停止受理新契約等作業。金管會已於2月底接獲法巴正式函報，將續依程序辦理。

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陳清源指出，經洽法巴產險說明近期開始與主要通路探詢倘業務調整之通路作業所需時間，不過，該分公司表示將於獲本會同意後，始正式對外公布商品停售時間。

法巴產險申請撤台消息，已經在市場傳開，震撼保險業界，也凸顯外商公司在台經營的諸多挑戰。據了解，法巴產險今年農曆年前已向主管機關報告有關規劃，金管會也證實消息。

金管會表示，法巴產險是在2000年7月12日設立，國內目前共有七家外商產險公司，扣除法巴產險之後，將只剩下六家。

此外，隸屬同一集團的法巴人壽仍將持續在台營運，不受此次決策影響。

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