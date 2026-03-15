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中東戰火釀能源危機！1圖秒懂石油消耗量前25大國家 台灣排名曝

2026/03/15 22:01

全球能源動脈之一的荷姆茲海峽因戰火幾乎癱瘓，推高油價，對全球能源供應造成嚴峻挑戰。（路透）全球能源動脈之一的荷姆茲海峽因戰火幾乎癱瘓，推高油價，對全球能源供應造成嚴峻挑戰。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球能源動脈之一的荷姆茲海峽因戰火幾乎癱瘓，推高油價，對全球能源供應造成嚴峻挑戰。外界關注各國石油消耗量，石油日均消耗量前25大國家出爐，美國排名第一，日均消耗量1912萬桶，中國以1637 萬桶居次，印度562 萬桶排第三，台灣則是第25名，日均量為82萬桶。

《Global Statistics》在社群平台XPO出全球石油消耗量前25大國家，這份資料根據能源協會（Energy Institute）及國際能源總署（IEA）所作出的統計。

數據顯示，全球石油消耗量第一大國是美國，日均消耗量為1912萬桶，中國緊追在後，日均量1637 萬桶；印度排名第三，日均量為562 萬桶。

第4至第10名依序為沙烏地阿拉伯（396 萬桶）、俄羅斯（385 萬桶）、日本（324 萬桶）、南韓（289 萬桶）、巴西（258 萬桶）、 加拿大（233 萬桶）、德國（205 萬桶）。

至於台灣的石油日均消耗量為82萬桶，排名全球第25名。

全球石油消費量前25大國家。（圖取自Global Statistics X帳號）全球石油消費量前25大國家。（圖取自Global Statistics X帳號）

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