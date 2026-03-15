伊朗曝收到有人策畫類似911攻擊陰謀 並將嫁禍給伊朗

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（圖左）週日（15日）表示，他已收到有關一起涉嫌策劃製造類似美國911攻擊、並嫁禍伊朗的陰謀。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）週日（15日）表示，他已收到有關一起涉嫌策劃製造類似美國911攻擊、並嫁禍伊朗的陰謀信息。

他在美國社交媒體公司 X 上說道：「我聽說愛潑斯坦（Epstein）網絡中的剩餘成員策劃了一起類似911的事件，並嫁禍給伊朗」。

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拉里賈尼說：「伊朗從根本上反對這種恐怖主義陰謀，伊朗與美國人民之間沒有戰爭。」

他還表示，德黑蘭正在對美國和以色列的攻擊進行自衛，並補充說，伊朗將「強烈而堅決」地予以回應，懲罰肇事者。

美國911攻擊事件為開達組織的恐怖分子在2001年對美國發動的一系列恐怖攻擊。2001年9月11日早晨，19名恐怖分子劫持四架民航客機後，其中兩架飛機分別衝撞紐約世界貿易中心雙塔的一號大樓（北塔）及二號大樓（南塔）、第三架撞向位於維吉尼亞州阿靈頓縣的五角大廈、第四架飛機則在恐怖分子飛向華府特區途中，因部分乘客與機組人員試圖奪回飛機控制權，最終墜毀於賓州薩默塞特縣的鄉村尚克斯維爾附近。

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