4個「奢侈品牌」其實只是高價垃圾 專家給評：不要被敲詐了 5個判斷方法

什麼因素決定了奢侈品的價值？造型師解釋說，「真正的奢華是低調的」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕我們很多人可能偶爾都會忍不住想買件奢侈品。然而，奢侈時尚商品並不便宜。所以在你掏出信用卡之前，不妨看看一些專家對哪些奢侈品牌物有所值、哪些不值得購買有什麼看法。

Gbankingrates報導，專家認為，以下4種奢侈品牌不值得你花錢。

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1. Balenciaga （巴黎世家）

Northwood Retail總裁坎普夫（Ward Kampf）解釋說，巴黎世家經常故意製造挑釁，例如其「手提垃圾袋」，但真正的奢侈品依賴於工藝和耐用性，而不是譁眾取寵。

2. Dolce & Gabbana（杜嘉班納）

這個品牌或許能帶來令人驚豔的「哇」時刻，但根據Lamourie Media的創始人兼總經理拉穆里（Tracy Lamourie）所說（她曾陪同許多客戶走過紅毯），這個品牌的面料和剪裁與這個價位並不相符。Lamourie表示，這種情況在其成衣系列中尤其明顯，該系列往往將品牌放在耐用性、一致性和高品質剪裁之上。

3. Gucci （古馳）

坎普夫說：「在過去的幾年裡，Gucci越來越注重品牌標識，而不是追求永恆或突破性的設計」。

4. Off-White（義大利街頭潮牌及奢侈品品牌）

拉穆里說：「這些產品似乎是以街頭服飾的製作工藝大規模生產的，但定價卻像奢侈品一樣。」當價格更多地基於文化相關性而非工藝水平時，這可能就是一種敲詐。

什麼因素決定了奢侈品的價值？Fashion Stylist的造型師沃頓（Sharon Warten） 解釋說，「真正的奢華是低調的」。她分享了一些判斷一件物品是否物有所值的簡單方法。

1. 材質：優質產品採用天然纖維，而非合成纖維混紡。

2. 做工：優質的縫線、襯裡和五金配件體現了真正的奢華。

3. 永恆性：問問自己，5到10年後你是否還會喜歡一件物品，你是否願意多次購買它。

4.美感：「即使沒有標誌，它依然美麗嗎？」沃頓問。奢侈品無需標榜自己的奢華。

5. 轉售價值：簡單的​​數學題。如果一件商品有轉售價值，那麼它的價格就是合理的。





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