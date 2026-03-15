親中被欺負不忍了？中國漁船硬闖南非經濟海域 下場曝光

中國漁船硬闖南非經濟海域，遭扣押在開普敦港。圖為南非開普敦港。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南非迎合北京打壓台灣，如今被中國欺負了。南非漁業當局攔截了四艘懸掛中國國旗的漁船，這些漁船未經授權進入其專屬經濟海域（EEZ），中國船東被開罰40 萬南非幣，約台幣76萬。

《Seafood Source》報導，南非林業、漁業和環境部（DFFE）稱，Zhong Yang 231號、Zhong Yang 232號、Zhong Yang 233號和 Zhong Yang 239號四艘漁船，於2月23日首次申請通過專屬經濟海域，希望以「無害通過」的方式過境，並於3月3日前離開。

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這四艘懸掛中國國旗船舶隨後向南非政府申請港外航行許可（OPL），但因缺乏相關文件或理由而被拒絕。

不過，DFFW 發現這些船隻在申請審查期間進入南非專屬經濟海域，並沿著該國海岸線航行，同時不斷開關其自動識別系統 （AIS），違反南非的規定。DFFE 與南非警察署 （SAPS） 戰術小組（Tactical Team）聯手攔截這四艘漁船，並將它們扣押在開普敦港。

南非林業、漁業和環境部長奧坎普（Willie Aucamp）在一份聲明中表示，「南非絕不容忍非法使用其海域的行為。我們將堅定不移地保護我們的海洋資源，並確保我們的港口不被視為權宜港（ports of convenience），我們的法律沒有談判空間。」

報導指，這四艘的船東-深圳水灣遠洋漁業有限公司繳納 40 萬南非幣（約台幣76萬）的罰款，之後這些船隻被釋放。

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