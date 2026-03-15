伊朗戰爭影響氦氣供應衝擊晶片生產 專家：台積電有6個月安全庫存

卡達遭伊朗無人機攻擊後，關閉1間大型液化天然氣工廠，導致全球約三分之一的氦氣產量中斷，對晶片製造商來說可能是一大打擊。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕綜合《彭博》、英國《金融時報》報導，伊朗戰爭可能拉長時間，導致油價持續走高，促使股市交易員開始重新評估多個產業可能受到的影響，包括與戰爭較無直接關係的晶片製造商、服裝供應商等產業，因供應中斷的情況正在加劇。分析師尤其關注曾受益於全球人工智慧（AI）熱潮的半導體公司，也受到了戰爭引發的供應鏈中斷影響，因為他們是近年來全球股市勁揚的重要推手。

自伊朗戰爭爆發以來，布蘭特原油期貨價格每桶已突破100美元，西德州中級原油期貨價格也逼近100美元，導致3月全球股市迄今下跌5.5%，正朝著2022年以來最糟糕的月度表現邁進。

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美國對伊朗原油主要出口中心哈格島發動大規模空襲，將進一步加劇石油和天然氣市場的壓力。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）表示，預計油價將超越2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭幾週後創下的128美元高點，然後再超越2008年創下的147美元歷史最高點。

在能源價格節節上漲下，投資人開始轉向先前被忽視的產業，包括晶片製造商、食品配送商、服裝供應商、化妝品製造商等，因為從氦氣短缺到原料成本上漲等問題都令人擔憂。

Vantage Global Prime高級市場分析師Hebe Chen表示：「最初局限於能源領域的衝擊正在迅速擴散，戰爭溢價不再僅限於能源領域，而是整個市場的重新定價，間接受害者才剛開始顯現。」

分析師尤其關注曾受益於全球人工智慧（AI）熱潮的半導體公司，也受到了戰爭引發的供應鏈中斷影響，因為他們是近年來全球股市勁揚的重要推手。

彭博經濟研究估計，卡達在伊朗無人機攻擊後關閉了1間大型液化天然氣工廠，導致全球約三分之一的氦氣產量中斷。彭博經濟研究分析師Michael Deng表示，這對晶片製造商來說可能是一大打擊，因為氦氣是生產的關鍵成分，而且目前還沒有現成的替代品。

除了氦氣短缺之外，能源價格飆升也威脅到半導體需求，推高了AI資料中心的營運成本。自衝突爆發以來，費城半導體指數已下跌超過5%，包括三星電子、SK海力士和台積電在內的亞洲晶片股也下跌。

對此，傑富瑞（Jefferies）分析師比文頓（William Beavington）表示，台積電手頭上約有6個月的氦氣安全庫存，預計短期內不會出現問題。但 Allspring Global Investments基金經理人Gary Tan表示，半導體供應可能中斷的程度似乎被低估了。半導體工廠是世界上能源消耗最高的製造設施之一，而台灣和南韓嚴重依賴液化天然氣。

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