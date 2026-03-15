76歲翁累積4000萬家產淪落養老院 給長孫200萬教育費卻顧人怨、疼孫「大小眼」吃孤獨飯

日本一位76歲的老人累積2億日圓的財富，將期望寄託在長孫身上，又給兒孫過大的親情壓力。最終住進養老院，過著無人探望孤獨的生活。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一位76歲的老人累積了2億日圓（台幣4000萬元）的財富，為孫輩的教育提供超過約台幣200萬元，晚年時，這份出於善意和愛的資助，卻被解讀為「對其他孫輩的歧視」，主因是他將期望寄託在長孫身上，又給兒孫過大的親情壓力。不久之後，家庭內部便出現了裂痕。最終他住進養老院，過著無人探望，孤獨的生活。

在一家位於地區城市的付費護理院裡，76歲的山本龍一（化名）向護理院工作人員透露，他已經好幾天沒在訪客登記簿上看到家人的名字了。他期待家人的探訪，卻一次又一次的失望。

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龍一經營房地產租賃業務，透過金融資產和房地產的組合累積約2億日圓的資產。目前，他的長子已接管家族企業，而龍一本人則擁有約6000萬日圓（台幣1250萬元）的積蓄。

龍一說： 「我經濟狀況完全沒有困難，多虧了我的資產，我才能住在條件良好的養老院。然而，很少家人來看我，我內心感到空虛。」

龍一有三個孩子：一個兒子、一個兒子和一個女兒，每個孩子都有一個孫子。他們以前住得很近，想聚就聚，一起享用豐盛的聚餐也是常有的事。

然而，在一次「慶祝」之後，他們的關係開始逐漸改變。有一天，他的孫子翔太通過了當地一所私立小學的入學考試。當翔太通過私立小學入學考試後，龍一在一家金融機構為翔太的教育開設了一個專門帳戶。他利用教育經費一次性捐贈的方式，存入了1000萬日圓（台幣200萬元）作為學費。

此外，在親戚們為慶祝他入學而舉行的聚會上，龍一贈送了一個厚厚的信封，信中寫道： 「翔太，這是你爺爺送你的生日禮物。好好學習，好嗎？」信封裡裝著100萬日圓現金（台幣20萬元）。周圍的人都一時語塞。

後來，當他的另外兩個孫子上小學時，龍一也用同樣的方式為他們準備了信封。不過，每個信封裡裝的是5萬日圓（台幣1000源）現金。當時沒人反對龍一，他笑著說：「心意最重要」，但氣氛確實改變了。而且，他完全沒有為其他孫輩的教育提供任何經濟資助。

龍一對待每位孫子的態度明顯不同，儘管二兒子和大女兒從未說出口，但這種不安的感覺卻悄悄在家人心中生根發芽，他們質疑「同樣都是孫輩，為什麼待遇如此不同？」

龍一並無惡意。他一直秉持著「長子繼承家業，守護血脈和家族企業」的信念，因此，長子的兒子翔太自然而然地成為了「繼承人」。人們的期望和支持自然而然地都集中在他身上。

翔太就讀私立國中和高中。他的學費由教育基金支付，進入大學時，部分入學費和第一學期的學費也由基金負擔。他沒有任何經濟上的擔憂，身處在一個非常優越的環境。然而，另一方面，龍一卻時不時會對孫子說這樣的話：「最終，我希望你能幫我管理這處房產」、「我指望你能在爺爺年老時照顧我。」

這些話語雖是鼓勵，卻也成了翔太的負擔。他無法自由選擇自己的未來，「不辜負他們的期望」的壓力與日俱增。後來，翔太去了外縣市上大學，幾乎從未回家探望家人。

在翔太進入大學大約一年後，龍一發生了一件大事。他突發心臟衰竭，被送往醫院，並被認定為需要三級護理。

龍一妻子去世已有一段時間了，他獨自在家生活很困難，所以決定搬進一家提供護理服務的付費養老院。養老院需預付400萬日圓，每月費用為22萬日圓。養老院會提供膳食，醫療服務也非常好。

然而，出乎意料的是他與家人的「疏遠」。翔太只出現過一次，說他「忙於上課」。大兒子和媳婦與孫子大約每個月都會來一次，但每次龍一都會嚴厲地問他們：「翔太，你將來打算做什麼？」。在這種親情壓力下，兒孫來訪的次數漸漸減少了。

至於他的二兒子和大女兒一家，他們一次也沒來過。多年來累積的隔閡被視為「歧視孫輩」，無疑加深了彼此間的情感隔閡。於是，龍一便陷入了「孤獨」。

對龍一而言，他之所以提供金錢資助，是出於對孫輩未來的擔憂。然而，他只給一個孫子一大筆錢，最後卻在家庭內部引發了複雜的情感糾葛。

金錢的數量有時也能傳遞某種訊息，即「你對我來說是最重要的人」、「你不是」.....，即使你不說出口，別人也可能這樣理解。

此外，接受幫助的人並非總能心存感激。過度的援助可能會從感激變成理所當然，如果期望過高，最終反而會成為一種負擔。另一方面，那些經歷過不平等的人，他們的記憶往往會比人們想像的更加深刻持久。

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