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日美聯手對中出招！擬對重要礦產徵收追加關稅

2026/03/15 19:09

日美兩國為防止中國重要礦產的過度流入，將徵收追加關稅。（路透）日美兩國為防止中國重要礦產的過度流入，將徵收追加關稅。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本外交消息人士14日透露，日美兩國政府決定在首相高市早苗和總統川普19日的高峰會談上，為締結擴大重要礦產採購的貿易協定簽署行動計畫；並將寫進減少對加強出口管制等經濟脅迫的中國的依賴、提高針對中國重要礦產的徵收關稅等方案。

日媒共同網獨家披露，貿易協定力爭由日美主導，通過七國集團（G7）和志同道合國家的框架來實現。行動計畫中擬寫進有助於採購源頭多元化的政策手段。為防止中國重要礦產的過度流入，將徵收追加關稅，並通過補貼促進在中國以外地區進行投資和擴大生產。

中國企業在低工資和環境限制寬鬆的背景下廉價供應稀土產品，因此與非中國製造的產品之間存在價格差異，這是日本面臨的課題。

中國掌握著約7成的稀土生產和超過9成的精煉產業。對此，G7正在加緊強化重要礦產供應鏈，設想以美國貿易代表辦公室（USTR）為主，與澳洲等國簽署貿易協定。USTR希望在4月底前匯總協定草案，並與各國開始正式談判。

預計日美高峰會談還將討論就南鳥島（東京都小笠原村）的稀土開發進行合作。

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