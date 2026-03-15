理專讚美阿公尊榮感爆棚 400萬退休金全All in 慘踩坑悲劇了

退休人士投資理財要謹慎規劃，避免踩雷。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財要小心踩雷。一位日本退休長者領了2000萬日圓（約台幣400萬）退休金後，被銀行理專誇讚是尊貴客人，立刻將退休金全部投入一檔金融商品，每月固定配息很誘人，沒意料到當基金投資收益不足以支付宣告的配息率時，基金公司會動用「資本利得」、「前期未分配收益」或「投資人的原始投入資金」等本金來發配息。這位阿公竟在5年後才發現配息幾乎都是啃食本金時，為時已晚，2000萬日圓只剩1100日圓（約台幣220萬），悔不當初。

日媒《Trill Trill》披露退休人士投資理財的陷阱。1名70歲老人A先生（化名）退休拿到2000萬日圓退休金，在銀行理專說服下，購買金融產品，理專告訴阿公：「我們為像A先生這樣尊貴的客戶準備特別的方案。」

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A先生買了一檔按月配息的基金，每月都能收到股利的安心感固然誘人，實際上，部分配息並非來自投資收益，而是來自他當初投資的本金。當A先生意識到每次配息都在蠶食他的本金時，一切都為時已晚。此外，還有約1.5%的信託費，再加上業績不佳，他的資產持續縮水。結果，五年後，阿公只剩下大約1100萬日圓。

日本理財專家柴田表示，當投資績效欠佳時，不少人會覺得「現在賣一定會虧」或「也許再等等就能回升」而猶豫不決，其實這種想法不一定正確。

為了避免像A先生慘痛事件，柴田說，不要在領取退休金後立即採取行動，冷靜思考並花時間仔細考慮至關重要。其次，絕對不要在銀行櫃檯立即做決定，「僅限今日」和「特價優惠」是常見的宣傳語。實際上，幾乎沒有任何金融產品需要當天做出決定。最後，務必查看費用，爭取手續費為 0%，信託費為 1% 或更低，這將有助於您避免踩雷。

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