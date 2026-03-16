他贈與兒子2000張股票 這個原因被補稅157萬

北區國稅局表示，有關未上市櫃股票的贈與價值計算，應以贈與日被投資公司的資產淨值估算。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，許多長輩將名下未上市櫃且非興櫃股票或出資額贈與子女，以進行家族傳承，根據「遺贈稅法」施行細則第29條規定，有關未上市櫃股票的贈與價值計算，應以贈與日被投資公司的資產淨值估算贈與財產價額，而非以股票的面額或出資額估算。

北區國稅局說明，納稅義務人申報贈與稅，於估算被投資公司資產淨值時，應留意資產估價的兩大關鍵，包括：若被投資公司名下土地與房屋當初買入價格（帳面價值）低於贈與日「公告土地現值」或「房屋評定價值」，應依公告土地現值或房屋評定標準價格估價調整；若被投資公司持有上市櫃或興櫃公司股票的投資金額，低於贈與日當日按收盤價（無收盤價時，按最近一日收盤價）估算的投資金額，應按收盤價估價調整。

請繼續往下閱讀...

舉例說明，甲君於2026年1月19日將持有的未上市櫃A公司股份200萬股贈與兒子乙君，以每股面額10元的價額申報贈與總額2000萬元及應納贈與稅額175萬6000元。但國稅局查得A公司每股淨值17元，資產項目中持有B上市公司股票30萬股（每股帳面價值100元，帳載投資金額3000萬元）於贈與日的每股收盤價為90元，估算時價2700萬元（30萬股×收盤價90元），低於B公司帳載投資金額，免予調整；因此按A公司於贈與日每股淨值17元核定贈與總額3400萬元，計算應納贈與稅為332萬8500元。

北區國稅局提醒，個人贈與未上市櫃且非興櫃股票或出資額，應按贈與日被投資公司的資產淨值計算，如果公司資產中有土地、房屋、上市櫃有價證券或興櫃股票，應依上述規定調整估價，以正確申報贈與財產的價額。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法