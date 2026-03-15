台灣「11天液化天然氣懸崖」危及全球晶片供應！另有「1風險」

全球科技業的主要擔憂仍是台灣電網的穩定性，該電網高度依賴液化天然氣（LNG）進口。分析師警告，台灣通常僅在陸地上維持約「11天的液化天然氣儲備」，隨荷姆茲海峽被封鎖，全球半導體生產正面臨風險。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球半導體供應鏈正面臨一個危險的新瓶頸，荷姆茲海峽的關閉威脅著先進晶片製造所需的能源和化學原料供應。根據摩根士丹利最新發布的「科技簡報」（Tech Bytes）報告，這次中斷對該板塊構成雙重威脅：台灣晶圓代工廠即將面臨的「液化天然氣懸崖」（LNG cliff），以及可能破壞關鍵電池和晶片材料生產的「硫磺排擠」（sulfur squeeze）。

全球科技業的主要擔憂仍是台灣電網的穩定性，該電網高度依賴液化天然氣（LNG）進口。摩根士丹利分析師警告，台灣通常僅在陸地上維持約「11天的液化天然氣儲備」，再加上海上船隻的數週供應作為補充。隨著荷姆茲海峽實際上已被封鎖，半導體生產正面臨風險。

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分析師認為，眼前的現實可能表現為成本的大幅上漲，而非完全停產。他們表示「這是一個值得關注的風險，關乎全球科技和AI晶片供應。」任何電力波動都可能對全球AI和智慧手機處理器供應產生立即的連鎖效應。

除了電力問題，報告還指出一個較不明顯但同樣關鍵的風險：硫酸短缺。硫磺是石油煉製的副產品，目前在波斯灣地區的煉製活動已陷入停滯，而硫磺對於提取銅和鈷等金屬至關重要，這些金屬廣泛用於晶片組件和電氣化領域。

分析師指出：「長期中斷可能對支持晶片晶圓製造所需的穩定能源供應構成風險。」報告還強調了風險的集中性，因為僅台積電一家就製造了全球90%的先進晶片，並消耗台灣總電力的約9-10%。

分析師警告：「油價急劇上漲可能通過推高成本和損害消費者支出來減少需求。」他們認為，科技板塊可能面臨投入價格上漲和硬體終端用戶需求降溫的「雙重打擊」。

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