提款注意！公股銀行加速導入防詐ATM 拚今年占比2成

為加強打詐，8大公股銀行ATM積極導入「AI臉部辨識防詐模組」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為加強打詐，防範詐騙車手提領及轉帳詐騙，財政部要求8大公股銀行建置防詐ATM，即ATM導入「AI臉部辨識防詐模組」，若民眾配戴帽子、口罩、墨鏡等，ATM會跳出警示並要求露臉才可操作，邊通話邊轉帳系統也會跳出防詐提醒。財政部官員表示，目前8家公股銀行導入臉部遮蔽示警功能ATM占比約1%至2%，已指示公股銀行趁ATM

由於詐騙集團車手到ATM提款時，常戴口罩、戴安全帽等遮擋臉部，增加追緝難度，財政部去年底邀請公股銀行董總召開例行性會議時，指示公股銀行對於領錢時戴口罩或安全帽等研議一些處理方式，以防堵車手提款或轉帳。金管會今年也鼓勵銀行試行導入臉部遮蔽示警功能，民眾若戴口罩提款，ATM可能發出警示音，引導民眾脫下口罩、安全帽並露出臉部提款。

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財政部官員表示，8家公股銀行已陸續在ATM導入「AI臉部辨識防詐功能」，但目前占比僅約1%至2%；為加強打詐、反詐，財政部已指示公股銀行在ATM汰舊換新的同時，積極導入防詐ATM，今年的目標是防詐ATM的占比提高至20%。

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