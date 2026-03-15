別在Costco踩雷了！7款商品常被會員抱怨、拒絕購買

美媒報導，Costco 7樣在社群媒體與評論中常被抱怨的商品，會員們拒絕再購買。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《Eat This, Not That!》報導，Costco的會員對於賣場商品向來直言不諱，無論是最喜歡的，還是最不滿意的商品。雖然許多商品特別是科克蘭自有品牌，經常受到會員大力推薦，但也有一些商品被認為令人失望，不少會員甚至表示「絕對不會再買」。從烘焙食品到冷凍餐點，報導指出，以下是7樣在社群媒體與評論中常被抱怨的商品。

1.包裝烘焙食品：有些會員對賣場販售的「包裝型烘焙品牌」並不滿意。一名消費者表示「我現在都會避開那些包裝烘焙食品（不是店內現做的那種），例如一個個用塑膠包裝的薄餅。它們常有一種放久了的味道，還帶點奇怪的風味。」另一位顧客也附和說「那些薄餅真的很糟，而且味道確實像放久了。」

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2.科克蘭貓肉泥罐頭：有消費者表示，這款貓咪肉泥罐頭連飢餓的貓都不願意吃。一名會員說「Costco的罐裝貓食真的很差……我把大部分拿去送給附近餵流浪貓的鄰居，結果連流浪貓都不吃。」另一名飼主也表示「我的貓幾乎什麼都吃，但就是不喜歡這款肉泥罐頭。」

3.科克蘭起司通心粉：部分會員對熟食區販售的科克蘭起司通心粉並不買單，認為品質下降。一名顧客表示「以前真的很好吃，但現在不行了。」另一人吐槽「你洗過裝過他們起司通心粉的盤子嗎？那個起司感覺像某種塑膠做的假起司。」

4.科克蘭雞肉阿爾弗雷多義大利麵（Kirkland Signature Chicken Alfredo with Penne Pasta）：有些會員建議直接跳過這款義大利麵。一名消費者說「我前幾天才買，以前很好吃，但這次味道非常糟，我不會再買了。」

5.科克蘭南瓜派：部分顧客認為科克蘭南瓜派表現普通，甚至令人失望。一名網友在Reddit上說「我知道這可能是不受歡迎的意見，但我覺得這個南瓜派很難吃。價格和份量很棒，但味道很糟。派沒有烤熟，口感濕軟黏糊，而且內餡幾乎沒有香料味。」

6.科克蘭雞肉派：許多顧客抱怨科克蘭雞肉派太鹹，而且品質似乎不太穩定。一名會員表示「我試過雞肉派，鹹到幾乎不能吃，我的嘴唇都在刺痛。只吃了一小口就把剩下的丟掉。」

7.Gordon Ramsay牛肉威靈頓小點：由名廚Gordon Ramsay推出的牛肉威靈頓小點，也未能獲得部分Costco顧客的青睞。一名消費者說「這個牛肉威靈頓小點非常鹹，而且不管你多認真照說明加熱，它最後都會變成一灘糊。」另一名網友則笑說「我很喜歡看Gordon Ramsay的節目，但他真的可以停止做冷凍食品了，效果不太好。」

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