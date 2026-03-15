2檔股票3年後市值將超越亞馬遜 外媒「看好台積電」這樣說

外媒分析師預測，3年後市值將超過亞馬遜的2檔股票，台積電是其中之一。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》分析師Keithen Drury 指出，亞馬遜（Amazon）長期以來一直是股市的領導者，儘管它是市場巨頭之一，但有些公司成長速度更快，正緊追在後，甚至可能在未來3年內於市值上超越亞馬遜。分析師點名2檔股票，這2家公司都將從全球大規AI基礎設施的浪潮中大幅獲利，可能推動它們在未來3年內的市值超越亞馬遜，分別是台積電（TSMC）和博通（Broadcom）。

目前亞馬遜的市值約為2.29兆美元，台積電約1.76兆美元，而博通約為1.57兆美元。分析師指，亞馬遜在2026年的營收成長率約為13%，2027年為12%。如果2028年仍維持12%的成長率，那麼到2028年底，亞馬遜的目標市值大約會達到3.25兆美元。

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若要超越亞馬遜，台積電與博通未來三年必須分別達到約84%與107%的報酬率。如果2家公司真的做到這一點，不僅會超越亞馬遜，也將遠遠跑贏整體市場，成為極具吸引力的投資標的。

AI讓博通與台積電的成長速度加快。報導指，這2家公司都是AI浪潮的直接受益者。台積電是全球領先的晶片代工廠，幾乎所有主要AI公司的裝置都需要使用台積電生產的晶片。因此，只要AI支出持續增加，台積電就會從中受益。而博通則是AI運算晶片領域的新玩家，它採取不同策略，提供依照客戶生成式AI模型量身打造的客製化AI晶片。與從輝達購買通用型GPU相比，博通的客製晶片成本可能更低，但缺點是彈性較差。

博通的AI晶片通常只針對單一工作負載設計，因此如果客戶需要處理多種工作任務，GPU仍是更好的選擇。不過，隨著AI雲端巨頭逐漸確定其模型架構，博通預計未來幾年AI晶片需求將大幅成長。

在2026會計年度第一季財報電話會議中，博通執行長陳福陽表示，公司預計到2027年底，AI晶片業務的營收將達到1000億美元。事實上，在第一季，這項業務的營收已達84億美元，年增率高達106%。而第二季預計將達148億美元。博通的AI半導體業務正快速擴張，未來完全可能將公司市值推升到超過3.25兆美元，從而超越亞馬遜。

華爾街分析師平均預估，到2027會計年度，博通的營收將超過1500億美元，比目前過去12個月的總營收高出約120%。要在2028年前超越亞馬遜，博通需要約107%的成長。從目前的營收增速來看，博通完全有機會達成這一目標。

相比之下，台積電的成長速度雖然略慢於博通，但依然十分強勁。分析師預計台積電2026年營收將成長31%，2027年成長24%。如果2028年仍能維持約20%的成長率，3年內營收將增加約94%。而台積電只需要84%的成長即可超越亞馬遜，因此也具備達標的可能。

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