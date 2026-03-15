中國搶挖台灣在南美最後邦交國 路透曝「奢華招待」花招

路透報導，北京一直試圖透過邀請巴拉圭議員進行奢華的全額資助訪問，以經濟利益和發展援助的承諾來吸引這個南美國家。圖為巴拉圭國會大樓。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國挖台灣邦交國的動作頻繁，路透報導，北京一直試圖透過邀請巴拉圭議員進行奢華的全額資助訪問，以經濟利益和發展援助的承諾來吸引這個南美國家，從而促使巴拉圭將外交承認從台北轉向北京。

巴拉圭反對派議員萊迪·加萊亞諾（Leidy Galeano）去年底結束對中國六個城市的全額資助訪問後，她確信，如果巴拉圭繼續與長期盟友台灣而非北京站在一起，就有可能錯失重大的經濟利益，中國官員在訪問期間反覆向參與者傳達這一信息。

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據知情人士透露，此次訪問以及其他類似訪問都是應中國駐聖保羅總領事館的邀請進行。這些訪問包括盛大的宴會、入住豪華酒店以及遊覽長城。巴拉圭議員表示，他們認為這是中國為使巴拉圭疏遠民主治理的台灣而採取的協調行動的一部分。

路透採訪六位參與者，其中包括三位議員和三位記者，並查閱了他們的行程安排，結果顯示，過去一年來，中國在巴拉圭的魅力攻勢有所加強。路透統計，自2023年底以來，至少有19名巴拉圭議員、5名記者和一位反對派總統候選人訪問了中國，去年訪問量顯著增加，並且計劃在今年3月進行更多訪問。

參與此行程的巴拉圭人士表示，邀請函是由中國駐聖保羅總領事館發出，但路透無法獨立核實邀請函的來源或行程的資助方。中國外交部在回覆路透的詢問時，並未證實邀請函的來源。

中國外交部在回覆路透的書面聲明中表示，「支持台灣當局沒有未來」，並指出越來越多的巴拉圭各界人士認為，與北京建立外交關係符合兩國「根本和長遠利益」。聲明否認存在任何遊說活動，稱民間交流是「雙向的、「不需要任何人進行遊說」。

台灣外交部在發給路透的聲明中證實中國的「挖角」策略，並表示「正積極努力維護與台灣所有邦交國的關係」。台灣曾資助巴拉圭的多個項目，包括國會大廈和新的台巴拉理工大學校區。

美國駐亞松森大使館發言人告訴路透，華府希望參加中國官方導遊帶領的巴拉圭旅遊團的遊客「了解其中固有的資訊操縱程度」。

巴拉圭人口僅640萬，是內陸國家，在世界舞台上雖微不足道，但它卻是台灣在南美洲最後的邦交國。巴拉圭是目前世界上仍承認台灣的12個國家之一，如果它改變立場，對北京而言將是孤立台北行動的一次象徵性勝利。此舉也顯示中國意圖鞏固在拉丁美洲的影響力，而美國總統川普也決心成為該地區的頭號超級大國。

距離聖地牙哥·佩尼亞（Santiago Pena）總統任期結束還有兩年多，他的政府幾乎沒有動力改變長期以來作為其外交關係基石的對台政策。此外，分析家指出，前景並不明朗，權力繼承之爭可能導致執政的科羅拉多黨分裂，或迫使其與歷史上更傾向承認北京的反對派結盟。

佩納公開重申對台北的支持。他在去年12月的播客節目中表示：「所有從台灣轉向中國、投身於『中國夢』懷抱的拉丁美洲國家，每一個都比巴拉圭更糟糕。」巴拉圭外交部在聲明中表示，巴拉圭與台灣的關係「建立在自由、民主、人權和法治的原則和價值觀之上」。

台美巴關係與中國密切接觸 形成衝突

中國日益密切的接觸與台北和華府加強對巴拉圭的管控力度形成衝突。今年1月，巴拉圭與美國簽署了國防條約，加入了川普的和平委員會，並參加了今年早些時候在白宮舉行的關鍵礦產峰會。華府也解除了對前總統奧拉西奧·卡特斯（Horacio Cartes）的制裁，卡特斯此前因涉嫌腐敗而受到制裁，他是佩尼亞的導師，佩尼亞的任期將於2028年結束。

北京對巴拉圭的示好策略與該地區其他國家的策略如出一轍。巴拿馬、多明尼加共和國、薩爾瓦多、尼加拉瓜以及最近的宏都拉斯，都在中國持續的遊說和貿易、基礎建設承諾之後，改變了對中國的承認。

巴拉圭長期以來被認為是南美洲較貧窮的國家之一，但近年來憑藉著牛肉出口、製造業和建築業的蓬勃發展，實現了快速成長。該國於2024年獲得了投資級信用評級，但根深蒂固的腐敗以及教育和基礎設施支出方面的巨大缺口，仍然限制著這些成長成果的惠及範圍。

在巴拉圭，爭論的焦點日益集中在經濟方面。巴拉圭的主要出口產品是大豆和牛肉，但由於北京拒絕與承認台北的國家進行貿易，巴拉圭無法直接向中國出口。因此，貨物只能經由阿根廷和巴西轉運，這大大降低了巴拉圭的利潤。同時，中國商品正大量湧入巴拉圭，官方數據顯示，到2025年，巴拉圭的中國商品進口額將超過60億美元，創歷史新高。

台北方面資助一些項目，包括國會大廈和正在建設中的新大學校園。但當地研究中心CADEP的報告指出，巴拉圭與台灣的關係僅帶來了有限的經濟效益；公眾輿論可能也在轉變。

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