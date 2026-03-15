2月定期定額高股息ETF全衰退 0050戶數突破84萬人新高

2月定期定額高股息ETF全衰退!0050戶數突破80萬人新高。（擷取自證交所網站）

〔記者張慧雯／台北報導〕證交所2月定期定額統計出爐，在定期定額ETF方面，元大台灣50（0050）獨占鰲頭，且扣款戶數一口氣突破80萬戶、來到84.36萬戶，寫下新高，至於第二名的元大高股息（0056）扣款戶數28.17萬戶，雖然排名第二，但扣款戶數較1月小幅下滑，資金全數湧入市值型、科技型ETF!

根據統計，元大台灣50（0050）單月月增4.6萬人居冠，定期定額戶數衝上84.3萬人新高，然而元大高股息、國泰永續高股息、富邦台50、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波等定期定額戶數全部衰退，其中台灣永續高股息月減戶數近1.4萬最多。

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對照證交所2月最新開戶數，小資、新手父母人數同步大增，2月新增開戶8萬人中，0-19歲佔2.4萬人，20-30歲佔2.7萬人，法人分析，0050定期定額人數大增，恐怕也與紅包年終理財有關，0-19歲新增開戶年增17.6%，居冠各年齡層，兒童存股也成不容忽視潮流。

除定期定額金額亮眼，0050也是成為台股大跌時加碼首選，近期受美伊戰爭影響，3月4日、3月9日台股分別下跌1494、1898點，外資一直賣、投資人卻逆向續買，統計0050這兩日淨申購分別達270億、253億元；就連預計3月31日完成股價分割的元大台灣50正2（00631L），3月4日、3月9日這兩日大跌，合計淨申購金額也達76億元。

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