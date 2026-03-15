油價飆漲省錢就靠它？外媒認證Csotco會員秒省「這麼多」

中東戰火推高油價，一些司機在 Costco 找到了緩解油價上漲的方法。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，中東戰火蔓延造成油價飆漲，美國平均汽油價格衝破每加侖3.6美元，不過，Costco的汽油售價比附近加油站每加侖便宜約 0.2美元，在汽油價格相對較高的地區，可以省更大。

《商業內幕》報導，伊朗戰爭擾亂石油供應，美國平均汽油價格突破每加侖3.6美元。Costco通常比附近的加油站每加侖汽油便宜約 0.2美元，而且在汽油價格相對較高的地區，這種優勢可能會更大。

請繼續往下閱讀...

例如，上週五（6日）在亞特蘭大布魯克海文大道（Brookhaven Avenue）上的 Costco，汽油價格為每加侖 3.26 美元，比 GasBuddy 和 AAA 報告的平均價格低 0.14 美元。在聖路易斯Costco 的汽油售價為每加侖 2.99 美元，比當地平均價格低 0.27 美元。

至於洛杉磯長年位居美國汽油價格最高的城市之一，洛杉磯阿罕布拉（Alhambra）的 Costco 加油站汽油價格為每加侖 4.99 美元，比該地區平均價格低 0.47 美元。

上個月，《商業內幕》發現，在美國13個大都會區，每年在Costco購買600加侖汽油的司機，節省的燃料費用至少相當於65美元的年費。在某些情況下，節省的費用甚至遠遠超過了會員費。

報導說，鑑於未來一段時間內汽油價格可能持續波動，美國開車族或許會重新考慮他們的消費方式和消費地點。像 Costco、Sam's Club 等會員制連鎖賣場或許能為預算緊張的家庭節省一些急需的開支。

Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）說，當油價上漲時，會員可能會願意多走一段路去加油站，因為他們看到了那裡的額外價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法