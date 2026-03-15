中東戰火推高油價！美媒揭北京握有「2張王牌」悄悄突圍

延燒兩週的中東戰火不僅打亂了油氣市場。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，中東戰火持續、國際油價飆升，各國紛紛設法減輕中東石油供應突然中斷帶來的衝擊。然而，中國卻因長期推動能源轉型，展現出相較其他國家的優勢。多年來，北京投入巨額資金發展「電動車」與「再生能源」，試圖降低對外國石油的依賴，如今這項長期戰略正逐漸顯現成效。

《紐約時報》指出，目前，中國新售出的汽車中，有相當比例已轉為電動車或油電混合車，而這些電力多來自中國本土能源。中國在過去數十年間投入數千億美元發展電動車與替代能源，包括太陽能、風力、水力與核能，以擴大國內能源供應並減少對進口能源的依賴。

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數據顯示，中國對精煉石油、汽油與柴油的需求去年出現連續第二年下降。部分專家因此認為，中國的石油與天然氣需求可能已經達到高峰，使其比過去更能抵禦能源供應中斷帶來的衝擊。英國牛津能源研究所中國能源研究負責人Michal Meidan指出，相較其他國家，中國在能源供應方面有一定的「緩衝空間」，即使出現供應中斷或價格上漲，對整體經濟運作的影響也相對有限。

雖然中國約一半的海運原油來自中東，但北京仍有足夠空間避免採取部分亞洲國家已經實施的極端措施，例如改為每週四天工作制或關閉大學以節省能源。

報導指，近年來，中國以比其他主要經濟體更快的速度，將全球最大的汽車市場從燃油車轉向電動車。2025年，中國銷售的電動車數量甚至超過全球其他地區總和。相比之下，美國2025年新售汽車中僅約22%為電動車或油電混合車。

對北京而言，推動電動車與再生能源不只是環保政策，更與能源安全密切相關。早在2000年代，中國領導人胡錦濤就對另一條能源命脈，即麻六甲海峽（Strait of Malacca）深感憂慮。這條位於印尼與馬來西亞及新加坡之間的航道，當時承載了全球約25%的貿易量。

為了降低風險，中國開始建立戰略石油儲備並大力投資再生能源。如今，在亞洲主要經濟體中，中國受到中東油氣供應中斷的影響相對較小。

目前中國仍是全球最大的石油與天然氣買家，其能源結構中，煤炭仍占略高於一半，石油與天然氣約占四分之一，其餘則來自核能與太陽能、風力、水力等再生能源。

倫敦政治經濟學院格蘭瑟姆研究所（Grantham Research Institute）資深政策研究員拉森（Mathias Larsen）指出，中國推動再生能源的動機並不只是環境保護，更重要的是能源安全與經濟成長。「能源安全一直是核心議題，也是重要的政策動機。」

在美國與以色列對伊朗發動攻擊兩天後，中國官媒《人民日報》更在頭版大幅報導中國能源轉型成果，稱中國已建立「全球最大的再生能源體系」，並指出中國也擁有世界最大的電動車充電網絡。

不過，即便如此，中國民眾仍無法完全免於油價上漲帶來的衝擊。許多家庭仍依賴進口天然氣供暖，而中國工廠也需要石化原料來生產全球供應鏈所需的重要材料，例如製作衣服的聚酯纖維與輪胎用橡膠。

當油價一度飆升至接近每桶120美元時，中國多個城市的加油站外也出現長長車龍。中國國家發展改革委上調成品油零售價格5%，創四年來最大漲幅，使汽油平均價格升至每加侖4.2美元。

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