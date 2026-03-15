馬斯克7天內公布世界最大晶片廠計畫 「這點」與台積電大不同！

特斯拉執行長馬斯克預計將在7天內公佈建造全球最大晶片製造工廠的計劃。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克預計將在7天內公佈建造全球最大晶片製造工廠的計劃，此舉旨在解決面臨晶片供應瓶頸問題。

馬斯克最近發推文稱，TeraFab計畫將在「7天後」啟動。雖然他沒有透露具體細節，但他和他的團隊很可能會詳細介紹這座晶圓廠的實際建造過程。馬斯克渴望實現每年1000億至2000億顆晶片的產量，這將使他的晶圓廠成為全球最大的晶圓廠之一，超過台積電在台灣的產能。

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儘管這些雄心壯志在看起來令人驚嘆，但許多人質疑馬斯克的實際計劃，指出他上次談到TeraFab時，已經排除了建造無塵室的可能性。

有人猜測，特斯拉TeraFab的實現方式之一是與英特爾和台積電等現代晶片製造商達成許可協議，並提供必要的資金幫助他們建立生產線。

在人工智慧熱潮的推動下，半導體產業正經歷著前所未有的巔峰時期，晶片需求如此巨大，以至於對特斯拉等客戶造成了限制。

儘管許多專家認為馬斯克的想法異想天開，指出半導體行業進入的門檻極高，但馬斯克正加倍投入其中。

馬斯克曾多次提出建立自己的晶圓廠網絡，並表示這將有助於特斯拉實現其客製化晶片的目標，同時也能幫助美國減少對台積電的依賴。

特斯拉正在設計其第五代人工智慧晶片，以支援其自動駕駛計畫。去年，馬斯克在公司年會上公佈了潛在的晶片製造計畫。

毫無疑問，美國迫切需要擴大其半導體產業，因為地緣政治限制對輝達、特斯拉或超微等完全依賴海外晶片生產的無晶圓廠製造商構成巨大風險。

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