台化董事長洪福源：入股機光科技擬變身「化工廚房」

台化董座洪福源（右2）於日前集團春酒時表示，入股機光科技擬變身「化工廚房」。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕鈣鈦礦議題持續受市場炒作，連台化（1326）去年9月入股機光科技（6729）都變成鈣鈦礦概念股，台化董座洪福源日前於集團春酒時明確指出，入股機光科技是想成立「化工廚房」，目前主要鎖定PI（聚醯亞胺）特化材料進行合作開發。

機光科技長期致力於發展有機發光二極體（OLED）、鈣鈦礦太陽能電池（PSC）、聚醯亞胺（PI）等光電與特材產業之關鍵材料，去年9月台化宣布投資約0.61億元，取得機光科技私募普通股250萬股，持股比例9.0379%，成為前三大股東。

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當時台化就指出，入股機光科技為策略性投資，由於機光研發生產很多特化品，公司規模不大，屬於技術研發導向型，未來可與台化的量產能力互補，台化希望藉重機光科技的技術研發能力，結合台化生產管理能力，共同開發如PI等特用化學品市場，應用在手機散熱膜、電路軟板薄膜等。

洪福源於春酒時更明確表示，機光科技的「化學」能力很強，台化的「化工」能力很強，未來台化想要變身為「化工廚房」，彼此合作可以練出專精於高階石化合成強而有力的「兵團」，期待有更好的成就，目前雙方以PI產品為主軸。

洪福源也揭露，台化能回收氫氣，10萬公斤氫氣、碳排僅有0.5公斤，已將芳香烴廠每年產出的低碳氫，其中52％供應廠內製程及加熱爐做為低碳燃料使用，有效降低碳排，且正研究氫氣的再精緻、再純化，可以跟半導體業合作，規劃2027年完成5N電子級氫氣純化設備，同時加速PI、鈣鈦礦原料的開發與生產，打入電子業材料供應鏈。

至於市場炒得沸沸湯湯的鈣鈦礦，洪福源則認為，鈣鈦礦要能夠真正應用、量產，還需要好幾年時間。

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