月領6萬退休年金！67歲阿北天天打高爾夫、開車兜風 如今揭殘酷下場

日媒以真實案例揭示，退休生活規劃應將居住與可能的養老院費用納入整體財務布局。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕即使退休金可觀，一旦健康狀況改變或需要護理，仍可能翻轉生活。日本一名67歲阿北原本以為退休後可悠閒自在，每月30萬日圓（約新台幣6萬元）年金足夠支撐生活，打高爾夫、開車兜風過日子，沒有積極準備大筆老後資金，過著隨興的退休生活。然而，一次高爾夫球場的身體不適，讓他痛苦驚覺退休規劃若忽略居住條件，老後的安全和自由都可能瞬間破碎。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，67歲的田中誠（化名）退休前在製造公司擔任銷售工作約38年，60歲退休，退休金約1800萬日圓（約新台幣356萬元），金額不小，現領年金與企業年金合計每月約30萬日圓（約新台幣6萬元）。

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他並沒有在達退休年齡後立即完全退休。退休初期，他還在市政廳擔任雇用職員，每週工作3至4天，生活收入足夠支應日常開銷。平日喜愛開車與打高爾夫，生活簡單自在。

然而，在67歲的某天，田中先生在打高爾夫時突然感到不適，中途便停了下來去醫院，經診斷為輕度中風，雖無明顯後遺症，但走路平衡變差，醫師建議考慮入住帶看護服務的養老院。

田中自宅為父親留下的老房子，從道路到玄關有約6段陡石階，年輕時不以為意。出院後，他開始思考自己的未來生活，尤其擔心家裡的石階。以前他從不覺得這些階梯有什麼問題，但現在走路不穩，每次出門都要小心翼翼。

田中原本打算出售房子支付入住養老院費用，但房屋為「不可再建築物件」，道路面積不足無法重建，買家難尋。若選擇月繳方式入住養老院，每月含管理費約40萬日圓（約新台幣8萬元），高於他月年金收入，每月赤字約10萬（約新台幣2萬元），目前的積蓄只剩下約600萬日圓（約新台幣119萬元），也僅能支撐不足5年。

田中表示，過去認為自己壽命不長，沒有特別規劃大額資金，如今才深刻體會到「老後住居安排的重要性」。專家建議，退休生活規劃應將居住條件與可能的養老院費用納入整體財務布局，才能在面臨健康或生活變故時，做出更妥善的決策。

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