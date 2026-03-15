不是鈣鈦礦! 中美晶P型模組率先切入SpaceX供應鏈。（路透）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期鈣鈦礦題材發酵，市場傳出日前馬斯克團隊近期低調造訪台灣，親自與多家太陽能業者接觸評估合作可能性，中美晶（5483）、元晶（6443）、聯合再生（3576）均被點名切入SpaceX與特斯拉的太空AI供應鏈；消息人士指出，中美晶去年底已通過認證、順利出貨，且登上太空採用的是PERC（鈍化射極與背面太陽電池）模組，並非鈣鈦礦！

中美晶P型模組率先切入SpaceX供應鏈。（資料照）

中美晶於上週法說會時，董事長徐秀蘭指出，中美晶持續拓展太空應用市場，特別是低軌道衛星（LEO）領域，預料隨著產業快速發展，低軌衛星應用需求續增，她強調，低軌衛星對太陽能電池材料的可靠性、耐久性與長期穩定性要求極高，產業進入門檻相當高，中美晶是以自有材料技術與PERC（鈍化射極與背面太陽電池）製程為基礎，透過自主開發的背接觸電池設計，降低太空輻射造成的效能衰退，強化產品在「太空環境」中的穩定性，相關產品正配合客戶進行終端應用驗證逐步推進導入，已成功切入海外市場；市場人士說，雖然法說會中並未點名P型模組是出貨給馬斯克，主要應是基於簽署保密協定之故。

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至於鈣鈦礦技術，中美晶發言人彭欣瑜也指出，確實持續在進行研究與評估，相關的優缺點都有長期、積極、深入檢視，基於整體技術與商業化條件仍在快速演進中，對此領域保持高度關注，也積極評估各種可能性，未來若整體條件成熟、風險與效益評估在可接受範圍內，不排除採取更有效率的方式切入市場，包括策略合作或其他可加速布局的選項。

消息人士指出，馬斯克團隊針對採用太陽能的電池模組規格非常謹慎，雖然目前最受歡迎的是發電效率較高的N型TOPCon電池模組，不過，由於N型電池仍存有「專利權」疑慮，馬斯克團隊認為「整體太空投資龐大，一定要採用百分之百沒有問題的電池模組才可以」，因此P型電池模組反而安全；同時，太空輻射導致的效能衰退才是馬斯克團隊的重點，發電效率反而不是第一個被考慮的問題，有鑑於此，首批上太空的就是P型太陽能電池模組、並非鈣鈦礦。

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