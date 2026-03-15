台股震盪ETF買氣升溫 11檔台股ETF近一週成交量大增四成

11檔台股ETF近一週成交量大增四成。（資料來源:CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕雖然外資持續站在賣方，不過，台股投資人在3月4日、3月9日台股重挫之際，反手於低檔買進，由於單押個股風險仍高，散戶紛紛轉向台股ETF，統計11檔台股ETF近一週成交量較今年以來成長量明顯超過四成以上，以「成長幅度」來看，國泰台灣領袖50（00922）排名第一、FT台灣永續高息（00961）排名第二、群益台灣精選高息（00919）排名第三。

玉山投信分析，觀察這11檔台股ETF中，主要以非主動型ETF為主，保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，不少投資人為增加手中資金彈性，將台股ETF配息納入投資考量，特別是過往歷史填息快、填息表現佳的台股ETF，更容易成為市場回檔時資金加碼重點。

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他也說，以009803為例，過去2次配息後皆在4-5個交易日內迅速填息，且每次配息金額皆較前次成長；同時，楊立楷也認為，這次有不少台股ETF於17日展開除息行情，也吸引散戶資金提前進場參與。

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