竹縣優良公寓大廈評選徵件至3/31 獎金最高7萬元

新竹縣政府表示，112暨113年度評選中獲得小型公寓大廈組第一名的社區，經常舉辦淨街活動。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣社區大樓逐年成長，現有超過3300件公寓大廈完成管理組織（管委會）報備，自治能量逐年茁壯，新竹縣政府為鼓勵社區落實永續經營，提升鄉親朋友的居住品質，舉辦優良公寓大廈評選，老屋升級也納入，最高獎金7萬元，總獎金達39萬元。

新竹縣政府表示，112暨113年度評選中獲得小型公寓大廈組第一名的社區，住戶一起綠美化環境。（新竹縣政府提供）

縣府產業發展處表示，第5屆優良公寓大廈評選結合併114、115年度辦理，報名到3月31日截止，這屆除了祭出39萬元的高額總獎金，以實質獎勵回饋經營社區的辛勞，並提高獎金級距，「大型組」及「中小型組」冠軍獎金6萬元、亞軍4萬元、季軍2萬元。此外，為鼓勵老屋升級，針對領得使用執照15年以上的「風華再現組」，冠軍獎金提高至7萬元，期協助老舊社區永續經營。

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產發處指出，評選活動依據公寓大廈規模及屋齡，劃分為大型公寓大廈組（120戶以上）、中小型公寓大廈組（未達120戶）、風華再現組（於民國99年12月31日前取得使用執照者），邀集建築、物業管理等專業領域專家組成委員會，依據「管理組織運作」、「管理維護與品質提升」及「社區營造與節能減碳」3大核心指標進行嚴謹評選。

獲獎社區除了能獲得豐厚獎項，縣府將公開表揚為「幸福宜居標竿」，提升社區整體形象。報名資訊請洽新竹縣政府產業發展處官網及各鄉鎮市公所查詢。

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