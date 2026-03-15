35歲男靠1款人人可用的「AI工具」翻身 曝日賺16萬秘訣

Bar Bruhis創立副業日賺16萬。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕他靠AI工具與創意，把副業變成千萬事業。美國一名35歲男子靠副業翻轉人生！最初他每週只投入10小時，並且只靠YouTube和一款任何人都能用的AI工具，研發高蛋白無麩質廚房食品，產品上線僅4個月，如今日銷暴衝超過16萬元，預計全年營收可達9550萬元，他預計在4月將辭掉正職工作，全新投入副業品牌。

美媒報導，35歲的Bar Bruhis目前在一家客戶調查公司任職，他在前年創立副業品牌Boostcous，由於發展突飛猛進，他將於4月辭去正職工作，全心投入副業工作。品牌Boostcous是一款蒸粗麥粉（couscous）產品，主打高蛋白質、高膳食纖維以及不含麩質，符合猶太潔食標準。

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Bruhis分享，他大約從2年前就開始研發，與共同創辦人Brian Gallagher一起在廚房裡研發配方和測試，品牌在2025年12月正式上線。Bruhis透露，副業初期每週僅投入10至15小時，兩人合計投資3萬美元（約新台幣96萬元）啟動，並透過YouTube和社群學習產品研發、行銷與品牌建立。他們善用免費AI工具OpenClaw處理廣告設計、電子郵件行銷與發票管理，大幅降低了人力成本。

創業初期，品牌Boostcous在媒體曝光後迅速爆紅，兩週內就創造約1萬美元（約新台幣32萬元）銷售額，但熱潮過後銷售下滑。Bruhis坦言，產品上市過程比行銷更具挑戰，包括尋找原料供應商、確定配方、找到代工製造商，以及遵守食品安全法規。他們甚至在首次生產中發生營養標示錯誤，但迅速修正並公開說明，贏得消費者理解。

如今，品牌每天銷售額超過5000美元（約新台幣16萬元），預計全年營收可達300萬美元（約新台幣9552萬元）。Bruhis已決定辭去原本的正職工作，全職投入副業。他表示，經營副業最讓他享受的是觀察顧客如何創意使用Boostcous，從早餐、沙拉到高蛋白甜點，產品的多樣用途遠超出他的想像。

Bruhis給創業者的建議簡單明確，就是「先開始。」踏出第一步後，學習、建立人脈與資源將自然而然地展開。他也鼓勵新創者主動追蹤比自己早一步的品牌帳號，互動建立關係，這些人往往成為創業路上最重要的支持者。

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