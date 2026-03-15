美伊戰事外更大變數 元大投顧提醒私募信貸風險更值得關注

摩根大通開第一槍！下調私募信貸市場抵押品價值。（示意圖，法新社）

〔記者張慧雯／台北報導〕當外界焦點都放在美伊戰事的最新演變之際，元大投顧董座胡睿涵則認為，投資人應同時把近期私募信貸市場的變化一併納入觀察範圍，小心蝴蝶效應衝擊恐更甚美伊戰事。

最新市場消息指出「摩根大通開第一槍！下調私募信貸市場抵押品價值」，胡睿涵表示，許多投資人可能看不懂這個新聞隱藏的訊息，由於摩根大通是美國規模最大的銀行，通常會帶來「領頭效果」，如今率先下調私募信貸市場抵押品價值，日後可能美國更多其他銀行跟進「下調私募信貸市場抵押品價值」。

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胡睿涵指出，若私募信貸市場爆發「流動性風險（全市場搶賣或是賣不掉）」和「系統性風險（為彌補私募信貸市場的洞而賣股票，股價跌、借款人補擔保品，再賣股票賣債....陷惡性循環 ）」，這兩大風險同時爆開才是市場最擔心的地方。

她認為，美國是全世界第一大國，金融市場表現是「牽一髮而動全身」，目前美國面臨外患（美伊戰爭）與內憂（通膨高、就業市場疲軟、私募信貸市場傳警訊）夾擊，美股道瓊、那指、標普創下近4個月低，完全印證「市場會說話」，同時間美元指數在避險資金簇擁下推高下、來到100.5創逾10個月新高，台股投資人此刻應該思考，若美股修正壓力仍在，是否該回頭努力檢視自己手中持股，找出「誰是真正質優？誰值得長抱？誰在黑天鵝來襲時也經得起驚濤駭浪？」的個股，唯有海水退潮時才知道誰在裸泳！

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