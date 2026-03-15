農地1分1000萬！彰化都內「鑲金」 交易行情曝光

彰化縣近2年農業土地交易件數，都市計畫區外農牧用地每季交易量約400至548件，明顯高於都計內農業區土地的81至157件，顯示農地買氣集中在都外。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化農地行情如何？在哪裡較值錢？根據縣政府最新實價登錄統計，過去兩年都市計畫區外農牧用地遠比都市計畫區內農地買氣熱 ，去（2025）年第 4 季都外交易 407 件為都內 81 件的 5 倍 ，不過，價格還是都計內佔優勢 ，都內每坪均價 3.25 萬元遠比都外 1.42 萬元高了 2 倍多 ，換算成農民常用的單位，都內「一分地」身價已逼近 1000 萬元大關，顯然地段決定價格。

資料顯示，彰化縣近2年農業土地交易均價，都市計畫區內農業區土地每坪均價落在3.2萬至4.5萬元之間，明顯高於都市計畫區外農牧用地約1.3萬至1.5萬元水準，兩者價差超過2倍。（圖縣府提供）

地政處公布2025年第4季及近2年不動產交易動態情形報告中顯示，去年第4季都計內農業區土地交易僅81件，比第3季還有133件和前一年同期116件都明顯萎縮；都外農牧用地交易量則為407件，也較上一季和前一年同期都少，整體來看近2年交易件數，高峰出現在前（2024）年第3季，之後逐季減少。

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彰化都市計畫區內農地與都外農牧用地行情差很大，都內價格高，買氣卻不如都外農牧用地。（記者張聰秋攝）

再比較都計內外交易件數，都外買氣明顯比都內熱絡，單季都外交易407件到548件間，都內僅81件到157件，買氣集中都外，不過，成交價格反而是都計內高。

報告中指出，近2年來都計內農地每坪均價落在3.2萬元至4.5萬元間，受交易量較少影響，價格起伏較為明顯；都外農牧用地則維持在每坪1.3萬元至近1.5萬元之間，波動相對穩定。

縣府表示，前（2024）年受到「新青安貸款」政策帶動，不動產市場曾一度衝上高點，但隨著央行實施信用管制，加上整體房市政策影響，彰化縣已連5季不動產交易量下滑，買氣趨緩，不過，從近2年實價登錄數據，農地行情整體維持相對平穩的交易水準，沒有暴漲或暴跌的炒作情況發生。

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