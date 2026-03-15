美國恐已進入「新一輪大蕭條」羅伯特清崎建議投資人這樣做

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）表示，市場崩盤正在加速。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示，市場崩盤正在加速，美國可能已進入「新一輪大蕭條」，建議投資人持續增加對石油、白銀、黃金、比特幣和以太幣的投資，讓自己變得更富有。

羅伯特清崎近日在社交平台X發文指出，市場崩盤正在加速，很多私人信貸基金因為投資人把錢拿走，開始恐慌，一些大型銀行和知名金融機構也開始出現問題。美國投資銀行家、《貨幣戰爭：下一次全球危機的形成》作者之一的里卡茲（Jim Rickards）甚至正式宣告美國已經進入新的「大蕭條」。

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羅伯特清崎表示，如果有在關注他在X上的貼文、Podcast、書籍和遊戲的人就會知道，他的目標是在市場動盪時讓自己變得更富有，而不是成為越來越貧窮的受害者。面對可能出現的「新大蕭條」，他的做法就是持續增加對石油、白銀、黃金、比特幣和以太幣的投資。

羅伯特清崎同時提醒投資人，永遠記住銀行擠兌的黃金法則，資金不會憑空消失，而是會流向其他地方。投資人需要思考的是，從銀行、企業與工作機會流出的資金，最終會流向哪裡。

羅伯特清崎表示，有些人可能質疑事情是否真的如此簡單，但他認為答案其實是肯定的，前提是知道應該向誰學習、該聽誰的觀點，並稱市場往往呈現「聰明資金愈來愈富有、愚蠢資金則驚慌失措」的情況，就像俗話所說「像被砍掉頭的雞一樣亂跑」。

羅伯特清崎最後提醒投資人，現在不是恐慌的時候，因為市場繁榮時聰明的資金能夠獲利，市場崩跌時同樣也能創造財富，並呼籲投資人保持警覺、審慎應對。

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