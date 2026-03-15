台積電上榜！外媒點名未來10年只需要持有「這2檔」AI股票

外媒點名，未來10年只需要持有的2檔人工智慧股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，AI已成為最具顛覆性的科技之一，為多個產業帶來顯著的生產力提升。投資媒體《The Motley Fool》報導，顧問公司PwC預測，到2035年AI的普及可能為全球國內生產毛額（GDP）增加15個百分點。另一項估計則指，AI市場的營收將從2023年的2740億美元，暴增至2035年的5.3兆美元，投資人有多種方式可以參與這場AI市場的巨大成長。報導點名，未來10年，投資人或許只需要持有2檔AI股票，這2家公司在AI產業的2個關鍵領域中扮演核心角色。

台積電：AI晶片的核心霸主

各種AI硬體從資料中心、智慧手機、電腦，到機器人與自動駕駛汽車等都需要半導體才能運作。這些晶片負責進行AI模型運算與推論處理。簡單來說，沒有半導體就沒有AI設備，因此晶片如今也被稱為「新的石油」。

請繼續往下閱讀...

隨著AI快速普及，全球半導體市場營收預計在未來10年將 成長超過3倍，接近2.8兆美元。在這波巨大機會中，台積電被視為最值得投資的半導體公司之一，因為它是AI晶片的主要代工製造商。

台積電為多家AI領導企業生產晶片，包括輝達、博通、AMD、英特爾和蘋果等，值得注意的是，台積電去年服務534家客戶，並生產接近1.3萬種不同晶片產品，應用範圍橫跨多種科技領域。台積電預期，AI加速器相關營收在2029年前的年複合成長率（CAGR）將達50%至60%之間。同一期間，公司整體營收預估年成長率也可達 25%。

此外，台積電目前是全球最大的晶圓代工廠，市占率約72%。在半導體產業長期需求強勁的情況下，這樣的市場地位將有助於公司未來10年持續保持高速成長。也因此，市場分析師對台積電前景普遍看好，並持續上調其獲利預測。對長期投資人而言，台積電目前的股價約為未來預估本益比26倍，仍具有相當吸引力。

Palantir：用軟體讓企業真正用好AI

如果說台積電提供AI運算所需的「硬體基礎」，那麼 Palantir 則是透過軟體平台，讓企業真正能把AI應用到日常營運中。 Palantir的人工智慧平台（AIP）於2023年4月推出，並取得了巨大的成功。

該平台使客戶能夠將自身數據與大型語言模型整合，從而實現流程自動化、利用即時數據改進決策，並建立AI應用與智慧代理（AI agents）。因此，自AIP推出以來，Palantir的客戶成長和交易規模均實現了快速發展。

截至2025年底，該公司擁有954家客戶，較上年同期成長34%。單筆交易額超過100萬美元的交易數量達到180筆，較2022年第四季（AIP推出前）的55筆大幅增加。單筆交易額超過1000萬美元的交易數量在此期間增長了12倍，這清楚地表明，客戶正因AIP帶來的收益而蜂擁而至Palantir。

更驚人的是，超過1000萬美元的大型訂單數量在此期間增加了12倍，顯示企業正大量採用Palantir的AI平台。這也讓Palantir在2025年底累積 112億美元的未完成訂單價值（Remaining Deal Value），比2022年底成長3倍。

市場預估，AI軟體平台市場到2034年的年複合成長率將達29%，並在預測期末創造2370億美元營收。在這樣的市場環境下，Palantir作為領先企業之一，未來10年仍有望維持強勁成長。因此，若投資人希望把握AI軟體市場的長期機會，Palantir也可能是投資組合中值得持有的核心股票之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法