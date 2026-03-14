軍工產業大爆發！ 去年產值2308億元、無人機外銷狂飆21倍

軍工產業去年產值合計2308億元，其中無人機129億元、船艦696億元、航太1483億元。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院今年提出13項戰略產業，作為國家未來發展重點，其中包括軍工產業。根據統計，軍工產業去年產值合計2308億元，政院官員表示，過去台灣難以跨足軍工產業，但如今已具備深耕能力，行政院已提出規模達1.25兆元的國防特別條例草案，若能順利通過，軍工產業將大爆發。

13項戰略產業，包括軍工產業、半導體產業、人工智慧、矽光子與量子等、AI機器人、安控、次世代通訊、關鍵礦物、生技醫療、亞洲資產管理中心、基礎公共建設及都市更新、文創產業及兆元觀光產業。

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官員指出，院版1.25兆元的國防特別條例草案，規劃3大核心區塊，包括打造「台灣之盾」、導入AI科技來建構快速精準的擊殺鏈，全力發展在地軍工相關產業。預計特別條例與預算可創造逾4000億元軍工產業產值、逾9萬個工作機會，在守護台灣安全同時，推動國家經濟發展。

根據行政院統計，軍工產業去年產值合計2308億元，其中無人機129億元、船艦696億元、航太1483億元。

在無人機部分，行政院去年底核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，經濟部也推動「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，截至去年年12月底止，已有超過260家國內業者參與，並與8國簽署合作備忘錄，促成超過35項國際合作案。其中，我國整機外銷從2024年1.4億元成長21倍至2025年29.5億元，其中前3大出口國家為捷克、波蘭與美國。

此外，在航太方面，完成F-16維修中心關鍵能量建置，並於去年4月啟用首條大型發動機恆溫鍛造產線。漢翔公司外包國內業者生產，已協助217家國內供應商評鑑合格，並與136家業者簽署委託製造合約，總金額達111.7億元。行政院去年7月也公告「國防航太產業AERO輔導計畫」。

在船艦方面，國防部與海委會海巡署提出198艘艦艇造艦需求，全數由國內造船業者承造，截至去年12月底止，已完成累計145艘艦艇交船，預計2031年底完成全數交艦。海巡署已於去年9月、11月分別完成1000噸級與4000噸級巡防艦建造與成軍，有助強化海域執法能量。

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