中東戰火加劇供應緊繃！晶片原料價格翻倍 鎵年漲123％

中東戰火導致半導體材料價格飆漲。（歐新社檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕《Tomshardware》引述DigiTimes報導，中國出口管制已使晶片製造原料的供應緊繃，而中東戰火讓問題進一步惡化，化合物半導體（compound semiconductor）製造商說，關鍵晶片生產金屬的價格已翻了一倍，而鎵（gallium）的價格更是大幅走高。

報導指出，業界消息來源說，用於化合物半導體設備的高溫金屬鎢（Tungsten）、鉭（Tantalum）和鉬（Molybdenum），價格近幾週已翻漲1倍，一些特用化學品價格漲3倍，作為砷化鎵（GaAs）、氮化鎵（GaN）原料的鎵則進一步上漲。市場數據顯示，本月初，鎵價每公斤2100美元，較2025年初上漲123％，中國於2024年底禁止鎵出口美國。

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中東衝突也衝擊鋁的生產，卡達能源（QatarEnergy）公司在遇襲後停止鋁與氦生產，而鎵是提煉鋁的副產品，主要冶煉廠，包括巴林鋁業、挪威海德魯（Norsk Hydro）的卡達鋁業（Qatalum）也宣布不可抗力（force majeure），推升鋁價在倫敦金屬交易所創4年最高點，每公噸達3418美元。

據悉，自中東衝突爆發以來，三星與SK海力士積極監控氦氣庫存。根據美國地質調查所，卡達的產量佔全球氦供應3分之1，在半導體製造中，用於曝光與熱管理的氦氣沒有替代元素。與此同時，荷姆茲海峽形同關閉，以及額外的物流風險使問題雪上加霜。

DigiTimes指出，製造商採取因應措施，放棄即時（just-in-time）庫存模式，建立原物料儲備，並對多家供應商進行資格認證，相關業者說，將自行吸收之後價格下跌的損失，將供應安全列為優先。

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