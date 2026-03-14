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川普關於伊朗戰爭「七個字」聲明 外媒搖頭嘆令人難以置信

2026/03/14 21:58

當被問及與伊朗的戰爭何時結束時，美國總統川普的「七個字」的回答，不僅沒有減輕批評者的擔憂，還令人難以置信。（歐新社）當被問及與伊朗的戰爭何時結束時，美國總統川普的「七個字」的回答，不僅沒有減輕批評者的擔憂，還令人難以置信。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，當被問及與伊朗的戰爭何時結束時，美國總統川普的「七個字」的回答，不僅沒有減輕批評者的擔憂，還令人難以置信。

正值美國向中東增派數千名士兵和更多軍艦之際，伊朗也在荷姆茲海峽加強了軍事部署。自2月28日美國和以色列襲擊伊朗以來，至少有2000人喪生，這場戰爭已蔓延至整個中東地區。

現在，川普並沒有採取任何措施讓美國公民相信戰爭很快就會結束，反而說只有「當我從骨子裡感覺到戰爭結束時」（When I feel it. When I feel it in my bones.）才會結束。

川普週五在福斯新聞頻道做客時與布萊恩·基爾梅德交談，並聲稱一旦戰爭結束，經濟就會「立即反彈」。他表示，「我們曾經擁有歷史上最強勁的經濟，現在依然如此。哦，這肯定會迅速反彈。當這一切結束時，而且我認為不會太久，當這一切結束時，經濟將會迅速反彈，非常快。」

基爾米德問：「你們什麼時候才能知道戰爭結束了？」。

川普回答：「當我感覺到的時候。當我從骨子裡感覺到的時候。」

這項聲明讓許多社群媒體用戶難以置信。一位新聞評論員諷刺寫道：「我一定是錯過了憲法中關於『發自骨子裡』的戰爭權力的條款。」

先前，川普曾表示，由於伊朗戰爭導致油價上漲其實是件好事，這讓人們感到非常困惑。

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