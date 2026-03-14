5款頂級新車款「可靠性評測」竟然落漆 雙B、Lexus入列

購買豪華車型需要注意可靠性和技術問題。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕五位數和六位數價格的汽車品牌並不能保證讓人安心，尤其是在最新一波高科技豪華車型中。如今許多最炫目的轎車和SUV都搭載未經考驗的動力系統、複雜的軟體以及高昂的維修費用，這些都可能讓用車變成一場經濟噩夢。

對於那些既注重長期價值又渴望炫耀的買家來說，透過展廳的光鮮亮麗，仔細檢視車輛的可靠性表現至關重要。Gobankingrates報導，如果你今年打算購買一輛頂級汽車，主要評論員和車主調查警告，這五款新豪華車型有可靠性和技術問題需要留意。

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1. Mercedes-Benz EQS

賓士EQS被定位為旗艦級電動豪華轎車，但其可靠性問題和複雜的電子系統使其成為令人擔憂的選擇。《What Car?》雜誌稱，約28%的賓士車主在第一年就遇到至少一次故障，其中許多都與電氣系統有關。對於一款科技含量極高的電動豪華轎車而言，如此高的故障率應該要引起謹慎買家的重視。

CoPilot也聚焦EQS在電氣系統、安全帶和電子穩定控制系統方面存在的問題，而這些都對消費者的信心和安全至關重要。該媒體甚至將最近幾個年份的 EQS 車型列為不建議購買的年份，這對於這樣一款新旗艦車型來說著實令人驚訝。考慮到這些問題以及其昂貴且極其複雜的技術（保固期外維修費用可能很高），許多消費者或許會選擇放棄 EQS。

2. BMW i7

BMWi7電動轎車憑藉其尖端科技，直指傳統7系列車主，但早期召回事件引發人們對其長期可靠性的嚴重質疑。 BMW北美公司召回了部分i7及其他電動車，原因是其高壓電池模組組裝不當，可能導致突然斷電甚至起火。對於一輛價值數十萬美元的公路巡航車而言，這種潛在故障絕非日常駕駛者所能承受的小麻煩。

DealerRater的召回清單進一步顯示，2023至2024款i7車型也捲入了影響電氣系統和煞車控制模組（包括駕駛輔助組件）的召回活動。這些問題可能導致車主頻繁前往經銷商維修，給原本期待享受無縫豪華體驗的車主帶來時間、壓力和不確定性。再加上軟體密集型駕駛艙的複雜性和頻繁的OTA空中升級，早期用戶可能會感覺自己像是免費的beta測試員，而不是備受呵護的旗艦車買家。

3. Cadillac Lyriq

凱迪拉克Lyriq號稱擁有時尚動感的外觀和純電動豪華體驗，但實際車主反映其螢幕、軟體和充電系統存在嚴重故障。 Cars.com 總結的消費者評論描述了顯示器黑屏、駕駛員資訊消失，以及關鍵電子介面需要反覆前往經銷商維修等問題。對於依賴數位儀表板和攝影機畫面來保障日常安全的駕駛者來說，這類故障會讓車輛操控變得難以預測且令人沮喪。

《消費者報告》的可靠性評測也記錄車主對Lyriq資訊娛樂系統性能和充電問題的抱怨，這些問題的維修可能需要數週時間。評測中引用的車主表示，即使重複進行軟體更新和硬體更換，有時仍然無法消除故障，這損害了人們對這個全新平台的信任。由於電動車專用零件和技術集中在少數幾家經銷商處，所有這些停機時間都可能將原本應該是高端體驗的專案變成一項昂貴的科學實驗。

4. Maserati Grecale

瑪莎拉蒂Grecale為緊湊型豪華SUV市場注入了義式風情，但由於瑪莎拉蒂低於平均水平的可靠性記錄，其長期價值仍存疑。《消費者報告》指出，這種不穩定的可靠性拉低了其原本不錯的道路測試評分，令計劃長期持有該車的買家感到擔憂。為一款可靠性記錄不佳的品牌支付高昂價格，使得Grecale成為一項風險較高的長期投資。

測試人員也指出，這款車的操控設計令人失望，例如難以看清的換檔按鈕和尺寸過大的換檔撥片，這些都會干擾基本的操控桿功能。盲點監測和後方交叉路口警示等重要的安全輔助功能均為選配，這與這款SUV的高昂售價顯得不符。再加上需要使用高標號汽油以及潛在的高昂維護成本，許多消費者或許會選擇避開這款瑪莎拉蒂車型。

5. Lexus RZ

Lexus以其可靠性著稱，但這款RZ電動跨界車卻因其續航里程短、性能平庸而與其價格不符，損害這一聲譽。根據Gear Patrol報導，RZ在時速120公里的情況下僅能行駛約93公里，直流快充測試耗時近90分鐘。對於一款號稱適合長途旅行的豪華電動車而言，這樣的配置組合足以讓RZ成為一個致命缺陷，而不僅僅是一個小小的妥協。

Road Beat 的評測也批評了RZ 300e動力輸出僅201匹馬力，在實際路況下高速超車動力不足。根據該測試，在典型的高速公路速度下，加速性能會急劇下降，儘管標榜高端，這款SUV仍然顯得動力不足。再加上高昂的價格、寒冷天氣下的續航里程焦慮以及仍在發展中的充電網絡，許多消費者可能會選擇其他性價比更高的車型。

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